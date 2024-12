Des pirates fuient Telegram et créent leur propre site pour vendre vos données personnelles

Face à la fin de la confidentialité totale sur Telegram, des pirates proposent de migrer vers un site de vente de données personnelles créé pour l'occasion sur le Dark Web. Voici à quoi il ressemble.



Pour discuter entre eux et vendre le fruit de leurs larcins, les pirates privilégient depuis longtemps la messagerie sécurisée Telegram, entre autres. Mais depuis l'arrestation de son créateur en France au mois d'août 2024, les choses ont changé. Telegram n'est plus aussi confidentiel qu'avant et peut même livrer adresse IP et numéro de téléphone de utilisateurs sur demande de la police. Face à ce revirement, les hackers doivent trouver autre chose.

Et plutôt que se replier vers une autre application similaire, certains ont décidé de lancer leur propre site de vente de données personnelles volées sur le Dark Web. C'est ainsi qu'un nouveau vient d'ouvrir, assurant même une synchronisation totale avec Telegram pour faciliter la transition. Quant à savoir à quoi il ressemble, pas besoin de faire preuve de beaucoup d'imagination : les malfrats se sont simplement inspirés de ce qui existe déjà. Petit tour d'horizon.

Des pirates mettent en ligne leur site de vente de vos informations confidentielles

Une fois sur le site en question, il faut créer un compte. Vous accédez ensuite à une page sous forme de tableau où chaque case correspond à un site Web pour lequel des données d'utilisateurs sont disponibles à l'achat. Une petite étiquette indique combien de comptes on peut y trouver. En haut, la barre de recherche permet de filtrer les résultats en tapant une catégorie (“banque” par exemple) ou un nom de site.

Cliquer sur une case ouvre une page digne d'un site de vente classique : classement par prix croissant ou décroissant, filtrage par fourchette, badge pour indiquer les données éligibles à la “livraison instantanée“… Les hackers à l'origine de la plateforme indiquent que de nouvelles fonctionnalités sont en préparation, ainsi qu'un autre site dédié sur le réseau TOR qui proposera des “contenus inédits“. De votre côté, n'oubliez pas de vérifier de temps en temps si votre adresse mail a été piratée. Le service Have I been pwned est parfait pour ça.