Ce bug pourrait donner au Galaxy Z Fold 7 l’avantage ultime sur ses rivaux

Un comportement inattendu de One UI 8 intrigue les possesseurs du Galaxy Z Fold 7. Une manipulation simple débloquerait un mode multitâche inédit, au potentiel surprenant pour ce smartphone pliable haut de gamme.

Les smartphones pliables au format “livre” sont pensés pour offrir plus de flexibilité qu’un modèle classique. Leur grand écran interne facilite le travail multitâche et la gestion simultanée de plusieurs applis. Le Galaxy Z Fold 7, sorti directement avec One UI 8 stable, incarne parfaitement cette approche, avec des outils déjà optimisés pour la productivité.

En temps normal, son mode partage d’écran 90:10 permet d’afficher deux applications côte à côte, avec une répartition de l’espace inégale pour mettre l’accent sur l’une d’elles. Mais comme l’a repéré un utilisateur sur Reddit, et confirmé par le YouTuber Shane Craig, un bug particulier déverroule la possibilité d’ajouter une troisième application à l’écran.

Un bug de One UI 8 rapproche le Galaxy Z Fold 7 du mode Open Canvas de OnePlus

La manipulation est simple : ouvrir deux applis en mode 90:10, puis accéder aux paramètres du panneau latéral Edge Panel et en sortir immédiatement. Cette action fait “oublier” au système qu’il est en mode limité, et permet de lancer une troisième appli sur le côté. Le résultat ressemble à la fonction Open Canvas du OnePlus Open, qui permet nativement d’utiliser trois applis simultanément.

Même si le redimensionnement des fenêtres reste imparfait, cette découverte prouve qu’un mode triple appli pourrait facilement être intégré dans One UI. Pour un appareil axé sur la productivité comme le Galaxy Z Fold 7, ce serait un atout face à ses concurrents, notamment OnePlus. Samsung n’a pas encore reconnu l’existence de ce bug, mais il pourrait s’agir d’une fonction en développement, testée discrètement avant une annonce officielle.

En attendant, cette astuce renforce l’image du Galaxy Z Fold 7 comme l’un des pliables les plus performants pour le multitâche. Avec son grand écran et ses optimisations logicielles, il se rapproche d’un usage tablette, capable de remplacer un ordinateur portable pour certaines tâches. Si Samsung décide de conserver et perfectionner ce mode, il pourrait devenir un argument majeur pour séduire les amateurs de productivité mobile.