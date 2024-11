Ce bug donne un drôle de tic à Android Auto quand il lit vos messages WhatsApp

Les utilisateurs d’Android Auto rencontrent un problème aussi inattendu qu’étrange. Lors de la lecture de messages WhatsApp via Google Assistant, un “oh” superflu s’ajoute à la fin. Ce bug, bien que sans gravité, intrigue de nombreux utilisateurs.

Android Auto, la plateforme embarquée de Google, est conçue pour faciliter la conduite en intégrant des fonctionnalités pratiques comme la lecture des messages reçus. Cette option permet aux conducteurs de rester informés sans détourner leur attention de la route. Toutefois, il n’est pas rare que des anomalies surviennent. Dernièrement, un bug étrange a été signalé par plusieurs utilisateurs : lorsqu’un message WhatsApp est lu à voix haute par Google Assistant, un “oh“ s’ajoute systématiquement à la fin du texte, sans raison apparente.

Les signalements ont afflué sur Reddit, où de nombreux utilisateurs ont décrit ce phénomène. Le problème est limité à WhatsApp : les autres services de messagerie, comme les SMS ou Telegram, ne sont pas affectés. Les messages lus à haute voix par Google Assistant semblent normaux jusqu’à ce qu’un “oh” inexpliqué soit ajouté à la fin. Ce comportement a été observé sur différents véhicules, smartphones et versions d’Android Auto, sans logique apparente.

Android Auto ajoute un “oh” aux messages WhatsApp lus à voix haute

Ce bug semble se manifester dans plusieurs régions du monde. Des utilisateurs au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et ailleurs ont confirmé rencontrer ce problème depuis plusieurs semaines. Certains pensent que la source du bug réside dans Google Assistant, dont le traitement vocal pourrait être à l’origine de cette anomalie. D’autres estiment que l’intégration entre WhatsApp et Android Auto est en cause. Cependant, aucune mise à jour de Google ou de la messagerie n’a pour l’instant corrigé ce dysfonctionnement.

Bien que ce bug soit avant tout agaçant et sans réel impact fonctionnel, il a de quoi surprendre. Certains utilisateurs se disent irrités par la répétition constante de ce “oh” lors de la lecture de leurs messages. Si Android Auto reste une solution très utile pour la conduite connectée, ce genre de problème nous montre parfois les limites des systèmes vocaux dans des environnements complexes. Pour l’instant, les utilisateurs devront prendre leur mal en patience en attendant qu’une mise à jour corrige cette situation pour le moins insolite.