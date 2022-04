Cdiscount casse le prix du Samsung Galaxy S20 FE 4G

En ce moment chez Cdiscount, le Samsung Galaxy s20 FE 4G Bleu est exceptionnellement à moins de 450€ ! Découvrez les détails de l'offre dans cet article.

Découvrir l'offre chez Cdiscount

Vous cherchez un nouveau smartphone, mais vous ne savez pas lequel choisir et vous ne souhaitez pas vous ruiner ? Nous avons trouvé l'offre qui répondra à toutes vos attentes : le Samsung Galaxy S20 FE 4G. Très qualitatif, il est en ce moment à prix cassé chez Cdiscount. Vous pouvez ainsi découvrir la qualité des Samsung Galaxy pour moins de 450€ !

En vous rendant dès maintenant chez Cdiscount, vous pouvez en effet vous procurer le Samsung Galaxy S20 FE 4G Bleu pour seulement 449€ au lieu de 659€. Une économie de 210€ non-négligeable pour ce smartphone aux prestations haut de gamme.

Un appareil photo de qualité pro, Space Zoom, une batterie longue durée, etc.

Le Samsung Galaxy S20 FE 4G propose un design élégant et est disponible en différentes couleurs (bleu chez Cdiscount). Il est doté d'un écran Full HD Infinity-O de 6,5 pouces avec des bords fins et un capteur photo frontal intégré subtilement dans l'écran. Vous êtes ainsi en immersion totale dans vos contenus et accompagné au mieux dans tous vos projets créatifs.

Côté photo, il propose 3 capteurs arrière :

une caméra grand angle de 12 Mp

une caméra ultra grand angle de 12 Mp

Un téléobjectif de 8 Mp

Les photos prises avec le Galaxy S20 FE sont de qualité professionnelle. Vous n'avez pas besoin de filtre pour profiter de couleurs éclatantes et de contrastes équilibrés. Il propose en prime un zoom optique 3x, mais aussi le Space Zoom x30. Vous pouvez ainsi zoomer au maximum sur vos photos et prendre des gros plans détaillés. Son mode nuit vous permet finalement de profiter de photos lumineuses, et ce, même dans les lieux les plus sombres.

Sur sa fiche technique, on trouve aussi une fréquence d'affichage de 120Hz pour une fluidité au top. Vous pouvez ainsi profiter de toutes vos applications et de tous vos jeux mobiles dans un confort optimal.

Difficile de parler du Samsung Galaxy s20 FE 4g sans évoquer sa batterie intelligente de 4500 mAh. Le smartphone peut en effet vous accompagner toute la journée grâce à sa gestion optimisée de l'énergie et ses 6Go de RAM.

Certifié IP68, il peut finalement vous accompagner dans toutes vos activités. Il résiste à la poussière et peut être immergé sous l'eau jusqu'à 1,5m pendant 30 minutes.