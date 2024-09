En cette période de rentrée scolaire, Cdiscount a pris la décision de brader une imprimante multifonction HP. Pendant une durée limitée, la HP OfficeJet Pro 8022e avec 6 mois d'Instant Ink offerts est à moins de 90 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'univers de l'informatique est mis en avant par Cdiscount à l'occasion de la rentrée 2024. Durant sa “Semaine de l'informatique”, le site e-commerce propose une sélection de produits en promotion, comme cette imprimante multifonction HP.

En effet, la HP OfficeJet Pro 8022e avec 6 mois offerts au service Instant Ink est à 89,99 euros au lieu de 113,99 euros. Cela représente une réduction de 24 euros par rapport au dernier prix appliqué par le marchand français durant ces 30 derniers jours. Pour information, seule la livraison standard en point relais permet de ne pas payer de frais de port supplémentaires.

Lire aussi – Meilleures imprimantes multifonctions en 2024 : quel modèle choisir ?

Concernant ses points forts, la HP OfficeJet Pro 8022e à jet d'encre donne la possibilité d'imprimer, de copier, de numériser et de faxer. L'imprimante dispose une vitesse d'impression allant jusqu'à 20 ppm pour le noir ou jusqu'à 10 ppm pour la couleur. Compatible avec le système Windows, l'appareil embarque une connectivité Wi-Fi b/g/n, Ethernet, USB 2.0 et RJ-11 Fax. On peut également trouver la fonction recto-verso automatique, un bac papier pouvant contenir 225 feuilles, un chargeur automatique de documents et un écran tactile de 2,7 pouces. Pour terminer, l'imprimante signée HP affiche des dimensions de 46 x 37,5 x 23,3 centimètres et un poids de 8,2 kilos.