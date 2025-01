Cette exclusivité PS5 débarque bientôt sur PC, voici tout ce qu’il faut savoir

Les joueurs PC s'apprêtent à mettre la main sur un excellent jeu jusque là exclusif à la PlayStation 5. Date de sortie, prix, configuration requise, bonus de précommande… On vous dit tout.

Même si Microsoft ne veut plus voir de jeux vidéo exclusifs aux consoles depuis un an maintenant, force est de constater que la pratique est encore d'actualité. En règle générale, un tel titre restera l'apanage d'une plateforme pendant environ 1 an avant d'éventuellement arriver sur nos PC.

Et il se trouve que cette période est terminée pour ce qui a été la première exclusivité PlayStation 5 de 2024. Développé par Team Ninja, l'équipe derrière la série des Dead or Alive, des Ninja Gaiden ou encore des Nioh, il ravira les amateurs d'action-RPG nerveux mettant vos compétences à rude épreuve. Encore plus si vous êtes fan d'univers inspirés du Japon féodal.

Ce très bon jeu exclusif à la PS5 débarque sur PC dans peu de temps

Vous l'avez peut-être deviné : nous parlons de Rise of the Ronin. Cette alternative à Ghost of Tsushima qui propose un gameplay plus riche et complexe met en scène un ronin (samurai sans maître) durant la période Bakumatsu japonaise, en 1863 exactement. C'est elle qui historiquement met fin à la politique isolationniste de l'archipel.

Les combats, jouissifs, vous demandent de jongler entre différentes armes, chacune étant dotée de différents styles modifiant les coups disponibles. Côté histoire, vous serez amené à rencontrer plusieurs factions, avec lesquelles vous pourrez vous allier ou qui, au contraire, deviendront vos ennemis. Ces choix mèneront à de multiples fins, mais autant vous le dire tout de suite : n'espérez pas d'immenses changements en fonction de ce que vous décidez. Le scénario n'est pas le point fort du jeu.

Qui dit portage sur PC dit améliorations diverses. Voici les fonctionnalités permises par la version Steam de Rise of the Ronin :

Personnalisation des commandes au clavier.

Nouvelle interface de menus cliquable.

Compatibilité avec : Résolution 8K DirectX 12 Ultimate Écrans ultra-larges et super ultra-larges 120 ips Ray tracing Audio 3D AMD Fidelity FX Super Resolution NVIDIA DLSS et Reflex Intel XeSS



Quelle configuration pour jouer à Rise of the Ronin sur PC ?

Bonne nouvelle, Rise of the Ronin n'est pas trop gourmand. En profiter sans sacrifier les graphismes ne demande pas une machine de guerre hors de prix. Voyons d'abord la configuration minimale requise, c'est-à-dire pour jouer en 1080p/30 ips avec les paramètres graphiques au minimum :

Système d'exploitation : Windows 10 ou 11 version 64 bits.

: Windows 10 ou 11 version 64 bits. Processeur : Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 1600 ou supérieur.

: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 1600 ou supérieur. Mémoire RAM : 16 Go.

: 16 Go. Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go de VRAM) / AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go de VRAM) ou supérieur.

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go de VRAM) / AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go de VRAM) ou supérieur. Espace de stockage disponible : 180 Go.

La configuration recommandée permet quant à elle de faire tourner le jeu en 1080p/60 ips avec les paramètres graphiques au niveau standard :

Système d'exploitation : Windows 10 ou 11 version 64 bits.

: Windows 10 ou 11 version 64 bits. Processeur : Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 5600X ou supérieur.

: Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 5600X ou supérieur. Mémoire RAM : 16 Go.

: 16 Go. Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 2080 (8 Go de VRAM) / AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go de VRAM) ou supérieur.

: NVIDIA GeForce GTX 2080 (8 Go de VRAM) / AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go de VRAM) ou supérieur. Espace de stockage disponible : 180 Go.

Vous pouvez précommander le jeu sur Steam dès maintenant. Faire ainsi vous octroie les mêmes bonus que sur PS5, à savoir 4 styles de combats, un katana et un ensemble d'armure.Il s'agit d'un accès anticipé à des éléments présents dans le jeu. Vous ne manquez donc rien si vous préférez attendre.

Rise of the Ronin est vendu au prix de 49,99 € et sortira le 11 mars 2025 sur Steam. Notez que si l'on parle de bonus de précommande, il est possible d'obtenir ces derniers après l'arrivée du titre. Du moment que vous l'achetez avant le 2 avril 2025, les items seront débloqués plus tôt dans votre partie.