Cdiscount fait plaisir aux gamers qui sont à la recherche d'un casque sans fil en promotion ! Dans le cadre des soldes d'été, le célèbre site e-commerce français effectue une remise de 55 euros sur l'excellent SteelSeries Arctis 7+.

Après la manette sans fil Xbox Series Carbon Black à prix réduit, c'est au tour d'un autre produit dédié au monde des jeux vidéo de faire l'objet d'un bon plan intéressant au cours des soldes d'été 2024. Actuellement, le site Cdiscount propose le casque sans fil gaming SteelSeries Arctis 7+ à 99,99 euros au lieu de 155 euros. La réduction de 55 euros est effectuée automatiquement et l'offre promotionnelle concerne le coloris blanc du casque.

Idéal pour être utilisé essentiellement sur PC, PS5, Mac, Android et Switch, le SteelSeries Arctis 7+ est un casque qui est accompagné d'un dongle USB-C compact pour un son sans fil à latence ultra-faible de 2,4 GHz. L'appareil embarque une batterie avec une autonomie de 30 heures, une portée ultra stable jusqu'à 12 mètres, un son Surround 7.1, la recharge en USB-C et un cadre en acier léger.

On retrouve également des commandes sur l’écouteur et une bande élastique réglable de type masque de ski pour un ajustement confortable. Enfin, les utilisateurs pourront profiter du micro ClearCast, certifié par Discord et largement reconnu comme étant le meilleur micro pour les jeux.