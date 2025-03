Un bon plan Boulanger vous permet de bénéficier d'une belle offre sur le Sony WH-1000XM4 ! Grâce à une double réduction, le casque à réduction de bruit atteint presque la barre des 195 euros.

L'enseigne française Boulanger profite du dernier week-end du mois de mars 2025 pour faire baisser le prix du WH-1000XM4. Affiché en temps normal à 299,95 euros, le casque à réduction de bruit signé Sony voit son tarif passer à 195,30 euros. La réduction de plus de 100 euros se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 27 % de la part du site marchand et d'une autre remise avec le code AUDIO10. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris bleu du produit et le coupon de réduction doit être saisi manuellement avant la validation définitive de la commande.

Pour rappel, le prédécesseur du Sony WH-1000XM5 est un casque sans fil qui dispose du processeur HD QN1. Cette puce permet à l'utilisateur de bénéficier d'une réduction de bruit et de profiter pleinement de sa musique. Concernant l'autonomie du le casque WH-1000XM4 de la marque nippone, celui-ci peut être utilisé pendant une durée maximale de 38 heures. Grâce à la fonction de charge rapide, un temps de 10 minutes de chargement est nécessaire pour avoir 5 heures d’écoute supplémentaire.

Aussi, les futurs propriétaires du Sony WH-1000XM4 pourront découvrir plusieurs fonctionnalités comme le Quick Attention, le mode Speak-to-Chat, la connexion multipoint, l'écoute intelligente, les commandes tactiles ou bien encore la compatibilité avec les assistants vocaux. Besoin d'en savoir plus ? Découvrez ou redécouvrez notre article consacré au test du Sony WH-1000XM4.