Vous voulez vous procurer un casque à réduction de bruit très endurant ? En prévision de la rentrée 2024, Amazon vous permet de profiter d'une belle promotion sur l'achat du JBL Tune 670NC.

Le géant du commerce en ligne Amazon vous donne la possibilité de faire une bonne affaire sur un casque sans fil de la marque JBL. Disponible dans un coloris noir, le JBL Tune 670NC est vendu à 47,99 euros au lieu de 99,99 euros. Cela représente une remise immédiate de plus de 50 % par rapport au prix conseillé du casque. Pour information, l'article vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile, du paiement en plusieurs fois sans frais et d'une garantie de deux ans de la part du constructeur.

Considéré comme un casque sans fil de type circum-aural, le JBL Tune 670NC embarque des transducteurs dynamiques de 32 mm, une réduction de bruit adaptative, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, des commandes sur l'oreillette permettant le contrôle de la musique et des appels, ainsi qu'un micro intégré pour des appels et l'accès à l'assistant vocal. Au niveau de l'autonomie, l'appareil peut être utilisé pendant 44 heures (en activant l'ANC et le Bluetooth) ou durant 70 heures (avec l'activation du Bluetooth). Aussi, le casque JBL dispose de la fonction charge rapide qui donne la possibilité d'avoir trois heures d'écoute supplémentaires en seulement cinq minutes de charge. Pour terminer, le Tune 670NC de JBL est accompagné d'un câble de charge USB-C et d'un câble audio détachable.