Ce casque Bluetooth sans fil Sony avec 50 heures d’autonomie est à 39 €

Si vous avez un budget de 40 euros pour l'achat d'un casque Bluetooth sans fil, alors le bon plan qui va suivre va sûrement attirer votre attention. À l'occasion d'une vente flash, Amazon propose le Sony WH-CH520 au prix exact de 39 euros.

Amazon profite des soldes d'été 2024 pour faire baisser le prix d'un casque Bluetooth sans fil abordable. Disponible en trois coloris au choix, le Sony WH-CH520 passe de 44,90 euros à 39 euros au cours d'une vente flash. La réduction de près de 15 % est effectuée automatiquement par le site e-commerce, il n'y a donc aucun coupon à appliquer.

Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite et qui bénéficie d'une garantie de deux ans de la part du constructeur.

Considéré comme un casque supra-auriculaire fermé sans fil, le Sony WH-CH520 dispose d'une conception pliable à plat, de la technologie Bluetooth 5.2, d'un transducteur 30 mm avec aimant ferrite, de diverses commandes sur l'oreillette (lecture/pause, sélection des pistes, volume) et d'un microphone pour des conversations claires. À propos de l'autonomie, l'appareil peut être utilisé jusqu'à 50 heures au terme d'une recharge en 3 heures via le port USB-C. Et si l'autonomie du casque devient trop faible, une recharge rapide de 3 minutes peut vous redonner une heure et demie d'écoute.