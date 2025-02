La carte mémoire microSDXC SanDisk 128 Go pour Nintendo Switch est à bas prix

Une carte mémoire de type microSDXC, idéale pour étendre l'espace de stockage de la Nintendo Switch, est à bas prix chez Amazon. Le fameux site e-commerce propose en effet la carte SanDisk de 128 Go à seulement 17 euros.

Pour celles et ceux qui souhaitent augmenter la mémoire de leur Nintendo Switch ou de leur Nintendo Switch OLED, Amazon effectue une vente flash sur une carte microSDXC de la marque SanDisk. En ce moment, le célèbre site de commerce en ligne propose la carte mémoire SanDisk d'une capacité de 128 Go (référence SDSQXAO-128G-GNCZN) au prix de 17 euros au lieu de 29,99 euros.

Cela correspond à une réduction de près de 13 euros par rapport au tarif affiché sur le site officiel de SanDisk. À titre d'information, la carte mémoire vendue par Amazon est éligible à la livraison gratuite en point relais car le montant de l'article est inférieur à 35 euros d'achat.

Disponible dans un coloris rouge, la carte SanDisk qui est sous licence Nintendo embarque une vitesse de lecture de 100 Mo/s et une vitesse d’écriture de 90 Mo/s. Conçue pour stocker de nombreux jeux et être emmenée partout, la carte mémoire permet de sauvegarder des captures et des enregistrements d’écran. Enfin, il faut savoir que le petit accessoire affiche des dimensions de 10 x 15 x 13 millimètres et un poids léger de presque 5 grammes.