La carte Fnac+ à seulement 7,99€, c’est maintenant ou jamais pour en profiter !

Ă€ la recherche d’une promotion intĂ©ressante sur l’achat de la carte Fnac+ ? En ce moment, l’enseigne de la Fnac propose Ă ses clients d’acquĂ©rir sa fameuse carte pour seulement 7,99 euros. Focus sur cette nouvelle bonne affaire.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR LA FNAC

Voici donc une offre très avantageuse que vous suggère la Fnac.com. Alors qu’il est toujours possible d’obtenir la carte Fnac+ et 1 an d’abonnement Ă Deezer Premium Ă prix cassĂ©, l’enseigne française propose sa carte seule Ă 7,99 euros au lieu de 49 euros.

Pour bĂ©nĂ©ficier de la remise de 41,01 euros, il faut saisir le code EXPRESS lors de l’Ă©tape du panier après avoir ajoutĂ© le carte. Aucune date limite n’est mentionnĂ©e pour cette offre promotionnelle, il est donc conseillĂ© de ne pas trop tarder pour en profiter.

Pour rappel ou Ă titre d’information, grâce Ă la carte Fnac+, vous pouvez profiter de nombreux avantages pendant un an. Vous disposez de la livraison express gratuite et illimitĂ©e ; de 5% de remise immĂ©diate sur le high-tech, les livres et bien d’autres produits ; des spectacles Ă tarifs rĂ©duits ; de ventes privĂ©es ; d’un accès Ă la presse en illimitĂ© offert avec ePresse ou encore d’un accès aux caisses prioritaire en magasin Fnac.