Resident Evil Requiem dévoile son gameplay en vidéo et il y a une bonne nouvelle

À l'occasion d'interviews avec les développeurs de Resident Evil Requiem, le 9e opus de la série, on découvre le gameplay du jeu en vidéo. Il confirme une fonctionnalité qui soulagera beaucoup de joueurs.

C'est officiel depuis le début du mois de juin : Resident Evil 9 est en préparation. Nous avons découvert le nom du jeu lors d'un premier trailer qui annonce également sa date de sortie : Resident Evil Requiem. Il mettre en scène Grace Ashcroft, analyste technique au FBI. Présentée comme introvertie et pas spécialement courageuse, elle tranche avec la plupart des précédents personnages que nous avons pu incarner tout au long de la série.

Dans une nouvelle vidéo regroupant des interviews de membres de l'équipe, Capcom révèle un peu de gameplay. L'occasion de voir comment nous contrôlerons Grace à travers l'effrayant manoir dans laquelle est envoyée l'agente.

Cette vidéo de gameplay de Resident Evil Requiem va rassurer les joueurs

Disponible ci-dessous, elle nous en montre assez peu au final. On y voit Grace tenir un briquet allumé en guise d'éclairage alors qu'elle progresse dans l'obscurité. Elle possède également un pistolet pour se défendre, même si elle ne s'en sert pas ici.

Mais ce qui est important, c'est que vous pourrez basculer librement entre la vue à la première et à la troisième personne, façon Resident Evil 4 et sa caméra par-dessus l'épaule. Un très bon point qui permet de contenter tout le monde. Rappelons que Resident Evil 7 était exclusivement à la 1re personne et que certains l'ont boudé pour cette raison. Il a fallu attendre le 8 pour avoir le choix.

Selon les développeurs, la vue à la 1re personne accentue l'horreur tandis que celle à la 3e personne fera mieux ressentir l'action. Au passage, on apprend également pourquoi Léon n'est pas le personnage principal de cet opus : les créateurs voulaient un protagoniste qui ressent la peur comme le joueur. Léon, surentraîné et insensible aux zombies et autres monstres, ne pouvait remplir ce rôle. Resident Evil Requiem sortira le 27 mars 2026, soit le mois des 30 ans de la franchise. Il est prévu sur PS5, Xbox Series X/S et sur PC.