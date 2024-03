Canal+ dévoile un abonnement à -50% avec Netflix, Disney+ et Apple TV+

Vous avez moins de 26 ans et vous voulez vous abonner à une offre Canal+ incluant Netflix, Disney+ et Apple TV+ ? Pendant une durée limitée, le groupe Canal+ propose sur sa boutique en ligne son abonnement RAT+ à moitié prix.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au mercredi 24 avril 2024, le groupe télévisuel Canal+ donne la possibilité aux jeunes de moins de 26 ans de souscrire sur la boutique en ligne officielle à un abonnement Canal+ à moitié prix comprenant notamment Netflix, Disney+ et Apple TV+. Intitulé RAT+, le pack CANAL+ Ciné Séries est au prix mensuel de 19,49 euros au lieu de 38,99 euros.

Quelles sont les chaînes et les plateformes de streaming incluses dans l'offre RAT+ ?

L'abonnement en question comporte les chaînes Canal+, Canal+ Box-Office, Canal+ Cinéma(s), Canal+ Grand Écran, Canal+ Séries, Canal+ Sport 360, Canal+ Docs et Canal+ Kids. En plus des huit chaînes Canal+ citées, les futurs abonnés pourront profiter du service Apple TV+, de Disney+ Standard, de Netflix Standard, d'OCS, de Paramount+ ou bien encore d'Insomnia.

Pour information, l'offre promotionnelle est valable en France métropolitaine et est réservée aux personnes âgées de 18 à 25 ans (jusqu’à la veille du 26ème anniversaire). À défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera tacitement reconduit pour des périodes successives d’un mois au tarif en vigueur. Aussi, l'offre est limitée à deux connexions simultanées sur PC/MAC, tablette, smartphone, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Fire TV, TV connectées à Internet compatibles, et sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit.

Enfin, Canal+ met également à disposition deux packs promotionnels proposés aux prix respectifs de 13,99 € / mois et de 22,99 € / mois, toujours destinés aux personnes âgées de 18 à 25 ans. Il s'agit de l'offre Canal+ et de l'offre Canal+ Sport.