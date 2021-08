Call of Duty Vanguard : Activision dévoilera le prochain opus le 19 août 2021

La série Call of Duty est sur le point d'accueillir un petit nouveau, baptisé Vanguard. Au programme, un retour à la Seconde Guerre Mondiale, période chère à la saga, où les joueurs devraient incarner des membres de la Résistance. C'est en tout cas ce que semble indiquer un teaser dévoilé par Activision, qui annonce une date de présentation : le 19 août prochain.

Call of Duty Vanguard est désormais officiel. Enfin presque. Alors que le jeu a fait l'objet d'une lourde fuite il y a quelques jours, Activision était resté silencieux jusqu'à aujourd'hui. De son côté, Call of Duty Warzone continue d'être régulièrement mis à jour avec de nouveaux modes de jeu, ce qui a laissé plané le doute sur l'arrivée prochaine de son successeur. Finalement, l'éditeur a révélé les premières images du nouvel opus.

Néanmoins, les fans de la série n'ont pas encore eu droit à un trailer à proprement parlé. À la place, un teaser bien mystérieux nous laisse avec certaines certitudes, et quelques autres questions en suspens. En réalité, ce dernier sert avant tout d'avant-goût pour la véritable présentation du titre, qui aura lieu le 19 août prochain, à 19h30. Celle-ci se fera lors d'un événement au sein de Call of Duty Warzone.

Retour à la Seconde Guerre Mondiale pour Call of Duty

Autre garantie : Call of Duty Vanguard reviendra aux sources avec un scénario prenant place lors de la Seconde Guerre Mondiale. “La résistance s'organise”, annonce le teaser, après avoir montré plusieurs paysages de guerre à l'abandon. Des paysages par ailleurs très énigmatiques, car chacun d'entre eux laissent apparaître subtilement un visage. Il est parfois même possible d'apercevoir un nom, comme celui de Petrova et Kingsley. On ne sait cependant pas à qui ils appartiennent.

En regardant de plus près, on distingue des environnements tirés de l‘Europe de l'Est, de l'Ouest, de l'Afrique du Nord ainsi que du Pacifique. Pour ce qui est du scénario, il faudra encore se montrer patient pour avoir plus d'informations. Tout autant que pour une date sortie, même si un peut tabler pour un lancement cet automne, afin de faire face à l'autre mastodonte du genre, Battlefield 2042.