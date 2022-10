Call of Duty Modern Warfare 2 : malgré la colère des joueurs, Activision ne fera pas l’impasse sur la vérification par téléphone

Alors qu'Activision-Blizzard a choisi de faire l'impasse sur le système de vérification par téléphone sur Overwatch 2, l'éditeur américain a confirmé que cette procédure restera en place pour Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2.0.

Décidément, c'est à croire qu'Activision-Blizzard ne sait plus sur quel pied danser. Comme vous le savez peut-être, l'éditeur américain avait instauré sur Overwatch 2 un nouveau système de vérification baptisé SMS Protect. Pour assurer l'authenticité des comptes des joueurs, ces derniers devaient obligatoirement fournir leur numéro de téléphone.

Seulement, ce procédé laissait de côté de nombreux joueurs, notamment ceux qui sont titulaires d'un numéro lié à une carte SIM prépayé ou à un téléphone VOIP. Sans oublier ceux comme les plus jeunes qui n'ont pas forcément de numéros attitrés. Finalement et devant la grogne des joueurs, Blizzard avait choisi de retirer ce système de vérification, en tout cas pour les joueurs disposant déjà d'un compte Battle.net depuis le 9 juin 2021.

En parallèle de cette polémique, Activision avait annoncé de son côté que ce système de vérification par téléphone allait être en vigueur sur Modern Warfare 2 et Warzone 2.0. Une nouvelle qui a évidemment provoqué la colère de la communauté. Et alors que l'on pensait que l'éditeur américain allait encore faire machine arrière, ce ne sera finalement pas le cas.

Activision confirme la vérification par téléphone sur MW2 et Warzone 2.0

Dans un nouveau billet de blog, Activision a confirmé qu'un numéro de téléphone sera nécessaire pour jouer à Modern Warfare 2 et Warzone 2.0, sur PC du moins. “La politique en matière de SMS pour Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 sur Battle.net est la même que celle exigée pour Call of Duty : Warzone sur PC, qui a été mise en oeuvre en mai 2020. Un numéro de téléphone mobile doit être lié à votre compte Steam pour jouer à Modern Warfare 2 sur cette plateforme”, explique l'entreprise.

Activision se justifie en assurant que la vérification par SMS est “essentielle” à ses efforts de lutte contre la fraude, puisqu'elle s'attaque directement à la création illicite de nouveaux comptes. En effet, cette méthode empêche les joueurs bannis de créer à la chaîne des nouveaux comptes avec une simple adresse mail.

En août 2022, rappelons que la société a introduit ce système de vérification par SMS sur Modern Warfare de 2019 pour lutter contre la triche dans Warzone, alors omniprésente. “Avant ce changement, les nouveaux comptes de Modern Warfare pouvaient accéder à Warzone sans contrôle de sécurité par SMS. Comme le marché des comptes illicites s'est adapté à notre application de sécurité, TeamRicochet a commencé à voir plus de tricheurs tenter d'accéder à Warzone à partir de Modern Warfare pour contourner la politique SMS”, révèle Activision. Voilà pourquoi ce système a été rajouté. Activision a précisé que votre numéro de téléphone sera utilisé uniquement pour la sécurité, et non à des fins marketing. Encore heureux.