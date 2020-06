Cadillac Lyriq : la première voiture électrique de la marque emblématique sera dévoilée le 6 août

General Motors a annoncé une nouvelle date pour la présentation du premier véhicule électrique de sa marque Cadillac. Il s’agit du 6 août 2020. Soit quatre mois après la date originelle de son officialisation qui avait alors été reportée à cause du coronavirus. Cette voiture haut de gamme s’appellera Lyriq.

General Motors l’a confirmé en début d’année : une vingtaine de véhicules 100 % électriques seront officialisés dans son catalogue général d’ici 2023. C’est un très bel engagement qui concerne toutes les marques du groupe. Que ce soit Buick, Hummer, Chevrolet et GMC, sa division consacrée aux utilitaires et aux camions.

Lire aussi – Ford Mustang Mach-E : son ordinateur de bord affine le calcul d’autonomie grâce au cloud

Et c’est un objectif très ambitieux qui doit certainement être poussé par l’insolent succès de Tesla à travers le monde, avec une place incontestable de numéro 1 du véhicule électrique. Voilà qui doit émoustiller la fierté d’acteurs historiques comme Ford et General Motors. Notez que ce dernier propose déjà des véhicules hybrides, comme l’Escalade Hybrid chez Cadillac.

Parmi ces 20 véhicules électriques, vous retrouverez la première voiture 100 % électrique de la marque Cadillac. Elle s’appelle Lyriq. Elle sera un SUV haut de gamme. Et elle vient de faire l’objet d’un teaser publié sur le site de Cadillac. Trailer que vous pouvez retrouver en fin de cet article, bien évidemment et qui est l’occasion pour la marque américaine d’annoncer la nouvelle date de son officialisation.

Présentation calée au 6 août

Car ce n’est pas la première fois que nous avons rendez-vous avec Lyric. En début d’année, nous rapportions dans nos colonnes que Cadillac devrait dévoiler son premier véhicule électrique en avril. Mais la présentation de ce premier véhicule 100 % a été reporté compte tenu des conditions sanitaires. Nous apprenons dans le trailer que la nouvelle date de cet événement, exclusivement en ligne, aura lieu le 6 août prochain.

Nous apprenons également quelques informations sur les atours de Lyric. La voiture sera équipée d’une option de conduite autonome, d’une caméra nocturne, d’un écran tactile incurvé et intégré dans le tableau de bord et d’un système audio surround signé AKG. Aucune information n’a encore été dévoilée sur la motorisation, la batterie et l’autonomie.

Seul élément technique connu : Lyric sera développé sur la plate-forme BEV3 de General Motors que le SUV inaugurera. Elle sera logiquement suivie par Celestiq, une berline à venir, toujours chez Cadillac.