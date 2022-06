Profitez de la brosse à dents 10 secondes Y-Brush à moins de 100€ pour les soldes d’été

Pour célébrer les soldes d’été, vous pouvez profiter d’un pack exceptionnel avec une brosse à dents 10 secondes Y-Brush à moins de moins de 100€. Découvrez tous les détails de l’offre et les remises jusqu’à -50% chez Y-Brush ci-dessous.

Découvrir l’offre chez Y-Brush

Ce sont les soldes d’été depuis le 22 juin dernier et pour l’occasion, de nombreuses enseignes cassent leur prix. C’est donc le moment ou jamais de faire des bonnes affaires. Et parmi elles, on a trouvé une pépite : un pack été Y-Brush pour seulement 99,99€ au lieu de 162,96€.

Dans ce pack, vous trouverez :

1 Manche avec batterie rechargeable intégrée (autonomie 3 mois)

1 tête de brosse taille M (tête à remplacer tous les 6 mois)

1 Câble USB pour recharger tous les 3 mois votre brosse à dents

1 Support pour ranger votre brosse

1 Applicateur de dentifrice pour étaler au mieux le dentifrice sur la brosse

1 boîte de voyage pour pouvoir transporter votre Y-Brush où vous le souhaitez

1 dentifrice pour garantir une sensation de fraîcheur

En prime, en vous rendant dès maintenant sur le site, vous pouvez également profiter de plusieurs accessoires à prix mini :

-15% sur une tête de brosse à 25,49€ au lieu de 29,99€ avec le code YB15

-15% sur un dentifrice en tube à 6,79€ au lieu de 7,99€ avec le code YB15

-15% sur une boîte de dentifrice à croquer à 8,49€ au lieu de 14,99€ avec le code YB15

Un applicateur adulte à 3,99€ au lieu de 7,99€

Un applicateur baleine enfant à 5,99€ au lieu de 7,99€

Attention, toutes ces offres ne sont disponibles que dans la limite des stocks disponibles et valables uniquement pendant les soldes d’été. Pour en profiter, vous devez donc faire vite et vous rendre rapidement sur le site de Y-Brush.

La brosse à dents Y-Brush : efficace en 10 secondes et made in France

Déjà utilisée par plus de 60 000 clients en France, la brosse à dents Y-Brush a été présentée dans la saison 2 de l’émission Qui veut être mon associé sur M6. Elle est aujourd’hui disponible sur le site de Y-Brush, mais aussi chez la Fnac, Darty, Boulanger, Rue du Commerce et Amazon.

Elle fonctionne comme une brosse à dents traditionnelle, mais elle présente plusieurs avantages : elle permet de brosser simultanément l’intégralité de votre dentition, et ce en seulement 10 secondes ! Vous n’y croyez pas ? Vous avez tort. L’efficacité de la brosse Y-Brush a en effet été prouvée par une étude clinique indépendante. Le produit a de plus été conçu en France, par des dentistes français, après 4 ans de travail. Aussi, elle propose 3 modes de vibrations et sa batterie peut tenir jusqu’à 3 mois sans la recharger.

Son fonctionnement est simple : la brosse est équipée de filaments en nylon et vibre pour imiter le mouvement de brossage. Sa forme de Y lui permet de nettoyer toutes les dents d’une même arcade en seulement 5 secondes. Vous passez donc d’un brossage censé durer 2 minutes à seulement 10 secondes.

Si vous êtes intéressé par cette brosse à prix mini, rendez-vous vite sur le site de Y-Brush. Et n’hésitez pas à vous y rendre pendant toute la période des soldes. L’enseigne a en effet prévu de nombreuses surprises pour ses clients les plus rapides.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Y-Brush.