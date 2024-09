Bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont à la recherche de la Nvidia Shield TV Pro en promotion ! À l'occasion de la rentrée 2024, la box multimédia avec Android TV passe sous les 185 euros.

Durant une vente flash à durée limitée, Amazon vous donne la possibilité de bénéficier d'une réduction de 35 euros sur l'achat de la Nvidia Shield TV Pro, en cette période de rentrée 2024. Pour ce début du mois de septembre, la puissante box multimédia avec Android TV passe de 219 euros à 183,99 euros grâce à une remise immédiate de plus de 15%.

Dévoilée en même temps que la Shield TV classique, la version Pro du lecteur de Nvidia se présente sous la forme d'une box qui permet de regarder des vidéos en qualité 4K HDR. L'appareil fonctionnant sous le système Android TV dispose d'une mémoire vive de 3 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 16 Go, des normes Dolby Atmos et Dolby Digital Plus, ainsi que du processeur Tegra X1+. Quant à la connectivité, un port LAN (RJ-45), une sortie HDMI et deux ports USB 3.0 sont de la partie. Pour terminer, sachez que la Shield TV Pro de Nvidia est compatible avec la technologie Chromecast et l'assistant vocal Google.