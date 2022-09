Nvidia Shield TV : la puissante box avec Android TV est à prix réduit

À l'approche de la saison automnale, Amazon a décidé de faire baisser le prix de la fameuse Nvidia Shield TV. La puissante box multimédia avec Android TV passe sous les 120 euros au cours d'une vente flash.

C'est dans le cadre d'une vente flash prenant fin le dimanche 25 septembre 2022 qu'Amazon propose la Nvidia Shield TV en promotion.

Alors qu'on pouvait l'avoir à plus de 146 euros il y a quelques jours, la box de la marque américaine voit son prix diminuer à exactement 119,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de plus de 25 euros de la part du site e-commerce. Pour information, la livraison du produit est gratuite et les membres Amazon Prime peuvent payer le produit en quatre fois sans frais.

Proposée dans sa version 2019, la Shield TV de la marque Nvidia est une passerelle multimédia se présentant sous la forme d’un tube cylindrique composé de plusieurs ports (HDMI, LAN, microSD) visibles sur chaque côté de l'appareil. Il s'agit d'une box tournant sous le système Android TV qui embarque une mémoire vive de 2 Go de RAM et un espace de stockage interne de 8 Go extensible par l'intermédiaire d'un port microSD. Pour en savoir plus sur le produit, n'hésitez surtout pas à consulter notre article associé au test de la Nvidia Shield TV.