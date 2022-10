Bouygues Telecom propose la fibre à moins de 16€ avec la Bbox must !

Pendant quelques jours, Bouygues Telecom vous propose une offre exceptionnelle : la fibre optique pour moins de 16€/mois pendant 1 an grâce à la Bbox must. Découvrez tous les détails de l’offre ci-dessous.

Découvrir l’offre chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom a exceptionnellement prolongé son offre de rentrée sur la Bbox must. Vous avez ainsi jusqu’au 23 octobre prochain (inclus) pour profiter de la Bbox must à seulement 15,99€/mois pendant la 1ère année au lieu de 22,99€/mois (engagement 1 an).

Vous économisez ainsi pas moins de 84€ sur vos 12 premiers mois d’abonnement. Précisons qu’une fois les 12 premiers mois passés, l’abonnement reprend son tarif sans promotion, à savoir 40,99€/mois.

Fibre optique, 180 chaînes TV, appels illimités : les services inclus avec la Bbox must

Pour moins de 16€, vous profitez ainsi d’une offre complète avec les services suivants :

La fibre optique (+WiFi 5) avec jusqu’à 1Gb/s en téléchargement et 700Mb/s en envoi

La TV avec plus de 180 chaînes, un décodeur TV Bbox 4K et 100h d’enregistrement

La TV sur smartphone et tablette avec l’application B.tv

La téléphonie fixe avec les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 destinations

En outre, la Bbox must vous fait profiter de nombreux avantages haut de gamme comme par exemple :

L’installation gratuite de la fibre chez vous.

Une couverture WiFi au top et la possibilité d’effectuer des diagnostics WiFi depuis l’application Bouygues Telecom

L’Internet garanti dès le 1er jour grâce à une clé 4G (et 100Go inclus)

100€ de remboursement sur les frais de résiliation de votre ancien fournisseur

Aussi, avec le décodeur TV Bbox 4K, vous avez accès à Android TV, et donc à toutes vos applications de streaming favorites. Vous pouvez ainsi regarder des heures de films et de séries sur Netflix, Prime video, OCS, Canal+ ou encore Disney+, et ce, avec un seul clic de votre télécommande.

Découvrir l’offre en intégralité chez Bouygues Telecom

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.