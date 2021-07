Publicité ciblée : Bouygues Telecom signe un accord avec TF1, M6 et France Télévisions

Après avoir signé des contrats avec les régies publicitaires de TF1, de M6 et de France Télévisions, Bouygues Telecom lance ce vendredi 9 juillet 2021 son système de publicités ciblées sur ses box TV. Les utilisateurs pourront évidemment manifester leur désaccord s'ils ne souhaitent pas faire partie de l'expérience.

Comme vous le savez peut-être, un décret adopté en août 2020 a autorisé l'utilisation de publicités ciblées sur les chaînes de TV françaises. Les chaînes de France Télévisions ont été les premières à proposer ce système, tandis que les principales chaînes privées ont à leur tour signé des contrats avec les opérateurs français majoritaires. C'est le cas de TF1 avec Bouygues, ou encore d‘Orange avec M6.

Or, Bouygues Telecom annonce ce vendredi 9 juillet 2021 le lancement de son système de publicités ciblées sur l'ensemble de ses box TV. Comme le précise l'entreprise française, ce système est maintenant à disposition des régies publicitaires de TF1, de M6 et de France Télévisions. Pour l'instant, seulement 9 chaînes pourront donc en profiter.

Pour rappel, la publicité ciblée consiste à proposer à des annonceurs de croiser plusieurs types de données afin de proposer des publicités proches des centres d'intérêt des utilisateurs, de leur localisation, de leurs loisirs, ou du nombre de personnes dans le foyer. Dans le cas de la publicité ciblée à la TV, la chaîne prendra également en compte vos programmes préférés. Notez par ailleurs que Bouygues Telecom a choisi de faire confiance à la régie publicitaire de Google, Google Ad Manager, pour proposer de la publicité ciblée sur les chaînes disponibles sur ses box TV.

La publicité ciblée fait ses débuts sur les box TV Bouygues Telecom

Bien entendu, il convient de préciser que les utilisateurs qui sont peu enclins à partager leurs données personnelles et à recevoir des pubs personnalisés pourront faire savoir leur désaccord directement sur leur box. En effet, une fenêtre d'information devrait apparaître prochainement pour vous demander si vous souhaitez oui ou non profiter de ce système. Précisons que le procédé est déjà en vigueur sur TF1 via les box Orange depuis le mois de janvier 2021, tout comme France Télévisions.

“Nous nous réjouissons d'élargir notre offre de publicité segmentée avec Bouygues Telecom, opérateur reconnu pour sa capacité d'innovation, et d'enrichir ainsi notre proposition de valeur pour les marques, grâce à des capacités de ciblage renforcées combinées au pouvoir unique de la TV à fédérer de larges publics”, assure Hortense Thomine-Desmazures, directeur général en charge du digital de M6 Publicité.

Source : Bouygues Telecom