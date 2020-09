Bouygues augmente la facture de certains abonnés B&You en échange de 30 Go de data

Bouygues Télécom continue sur sa lancée. L’opérateur impose actuellement une nouvelle augmentation tarifaire à certains abonnés B&You. Pour faire passer la pilule, Bouygues offre 30 Go de data supplémentaires par mois aux clients concernés. Malheureusement, il est parfois impossible de refuser cette augmentation de prix et de conserver son forfait actuel.

Comme on peut le lire sur les réseaux sociaux, Bouygues Télécom informe certains abonnés B&You d’une augmentation du prix de leur forfait par voie postale ou par mail. Les témoignages rapportent une augmentation de prix de 2 ou 3 euros.

En échange, Bouygues ajoute 30 Go de data 4G supplémentaires. Certains clients disposeront donc d’une enveloppe de 100 Go ou de 60 Go. Tout dépend de la quantité de data intégrée à leur forfait actuel. En itinérance, certains abonnés obtiennent un supplément de 20 Go d’Internet mobile. D’autres doivent se contenter de 3 Go supplémentaires. Là encore, tout dépend le forfait actuel souscrit par l’abonné.

Une offre impossible à refuser pour certains abonnés B&You

Certains abonnés peuvent refuser cette offre, et conserver leur forfait actuel au même prix, en se rendant sur leur espace client en ligne sur le site de Bouygues Télécom. Pour éviter l’augmentation, il suffit de cliquer sur « conserver votre offre actuelle » avant la date butoir précisée dans le courriel.

Malheureusement, certains clients B&You sont dans l’impossibilité de refuser l’augmentation tarifaire. C’est apparemment le cas de plusieurs abonnés B&You 30 Go. Seule option : résilier leur contrat et souscrire à une autre offre (que ce soit chez Bouygues ou un autre opérateur).

Conformément à l’article L 224-33 du Code de la consommation, l’opérateur donne 4 mois à ses clients pour résilier sans frais et sans pénalité après l’entrée en vigueur de l’augmentation tarifaire. Tant que les abonnés sont notifiés un mois avant la mise en application, Bouygues Télécom respecte bien la législation.

L’opérateur de Martin Bouygues n’en est pas à son coup d’essai. C’est en effet devenu une habitude pour Bouygues Télécom d’imposer des augmentations tarifaires à ses clients. La dernière augmentation des forfaits B&You ne date d’ailleurs que de quelques semaines. Que pensez-vous de cette pratique ? Allez-vous résilier votre forfait ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.