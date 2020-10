Bouygues : une nouvelle Bbox sous Android TV certifiée par Google, un lancement imminent ?

La nouvelle Bbox sous Android TV pourrait être annoncée très prochainement. C'est du moins ce que laisse envisager la certification apportée à l'appareil par Google. Se montrera-t-elle d'ici la fin de l'année ou plutôt en début d'année prochaine ?

Alors que l'on attendait une nouvelle Bbox sous Android TV pour cette année, Bouygues a finalement sorti deux autres produits : la Bbox fibre Wi-Fi 6, une nouvelle box internet réservée aux abonnées à la fibre optique, et la Bbox Smart TV, une application qui fait office de box multimédia directement intégrée à la TV. Mais point de nouvelle Bbox physique sous Android TV.

La nouvelle Bbox Android TV a pourtant bel et bien repéré il y a près de deux ans, et a refait parler d'elle l'été dernier. Mais aucune annonce n'a pour encore été faite de la part de Bouygues. Néanmoins, il se pourrait bien que le FAI dévoile très prochainement sa nouvelle box. Selon le compte Twitter d'Android TV Guide, la box vient en effet d'apparaître dans la Google Play Console. Ce qui signifie qu'elle est certifié par Google et prête à être lancée.

La nouvelle Bbox sous Android TV sera-t-elle en 2020 ?

Sur la Google Play Console, l'appareil apparaît sous la référence UZW4020BYT. On y voit également que la box est équipée d'un SoC Broadcom BCM7271, ce qui correspond trait pour trait aux informations relatives à la nouvelle box qui circulent depuis 2 ans.

Même si Bouygues s'est récemment lancé dans l'univers des box totalement dématérialisée avec sa Bbox Smart TV, le FAI n'a pas encore totalement dit adieu aux box physiques. La nouvelle Bbox TV de Bouygues serait-elle donc en approche ? Il est vrai qu'elle tarde à venir… La concurrence, et notamment Free et sa Freebox Pop, a été plus prompte à réagir. Bouygues n'a cependant pas encore confirmé le lancement d'une nouvelle Box Internet. Le fera-t-il avant la fin de l'année ou plutôt en tout début d'année prochaine ? Le FAI ayant déjà lancé deux nouveaux produits et les offres qui leur sont associées en 2020, il est probable qu'il faille attendre l'année prochaine pour voir débarquer la Bbox sous Android TV.