Bouygues augmente de 80% le prix des forfaits B&You 20 Go

Bouygues Télécom augmente une nouvelle fois la facture de certains abonnés. Cette fois, l’opérateur revoit à la hausse le prix des forfaits B&You 20 Go en échange de 20 Go de data 4G supplémentaires. Pour en profiter, le FAI demande à ses clients de débourser 8,99 euros par mois, contre 4,99 euros actuellement. Heureusement, il est possible de refuser cette offre et de conserver son forfait actuel. On vous explique comment.

Depuis quelques jours, Bouygues Telecom informe les abonnés du forfait B&You 20 Go d’une nouvelle augmentation tarifaire par SMS, par le biais d’un mail ou via une lettre postale. Dans son courriel, l’opérateur propose aux clients concernés d’augmenter l’enveloppe data disponible de 20 Go à 40 Go en France. De son côté, la quantité de données proposée dans les pays de l’UE et les DOM-TOM passera de 3 à 5 Go.

Evidemment, ce geste s’accompagne d’un augmentation de prix. Les abonnés devront désormais débourser 8,99 euros par mois, contre 4,99€ actuellement, soit une hausse de 80% du prix initial. Les changements annoncés par Bouygues entreront en application dès le premier jour du mois d’août 2020. Sur les réseaux sociaux, les témoignages de clients excédés ne manquent pas, d’autant qu’il s’agit d’une pratique courante pour l’opérateur. Début d’année, Bouygues a déjà augmenté de 2€ la série limitée B&You 20 Go avant d’imposer une augmentation de 60% à certains clients.

Comment refuser l’augmentation du forfait avant le 1er août 2020 ?

Comme le précise Bouygues, il est possible de refuser l’augmentation et de s’en tenir à son forfait actuel B&You 20 Go à 4,99 euros par mois. Pour ça, il suffit de vous rendre dans votre espace client sur le site de Bouygues via le lien de refus qui est indiqué dans le mail. Si ce lien ne fonctionne pas, voici la manoeuvre à suivre :

Rendez-vous sur www.bouyguestelecom.fr

Allez dans votre espace client en ligne

Cliquez sur la rubrique Mon compte

Choisissez de conserver votre offre actuelle

Attention, il est impératif d’agir avant le 1er août. D’après certains témoignages, Bouygues impose aussi actuellement à certains abonnés du forfait B&You 60 Go à 16,99€ une augmentation de 3 euros. En échange, les clients obtiennent 20 Go de data supplémentaires en France. Pour refuser l’offre, on vous invite à suivre la manoeuvre indiquée ci-dessus sans tarder. Pour mémoire, il s’agit d’une pratique entièrement légale du moment que l’abonné a la possibilité de refuser le nouveau prix et qu’il est informé de l’augmentation tarifaire un mois avant sa mise en application.