Bouygues pourrait bientôt sortir une nouvelle box Android TV pour concurrencer la Freebox Pop

Alors que Free vient tout juste de dévoiler sa Freebox Pop, Bouygues Telecom pourrait lui emboîter le pas avec son tour une nouvelle box Android TV. En rumeurs depuis 2018, l’appareil vient d’être repéré sur Geekbench 5.

Bouygues Telecom n’aurait pas abandonné l’idée de commercialiser une nouvelle box Android TV. Pourtant, l’opérateur a lancé il y a peu une nouvelle offre qui propose une nouvelle box TV… Sans box TV ! La Bbox Smart TV propose les mêmes services qu’une box TV classique, à ceci près qu’il s’agit d’une offre directement intégrée à certains téléviseurs Samsung. Si cette offre dématérialisée peut paraître alléchante, dès lors qu’elle permet d’acquérir un téléviseur Samsung à très bas prix et de se passer d’une box TV, elle est réservée aux seuls abonnés de l’offre Ultym / fibre. En clair, il s’agit de l’offre la plus chère et il est impératif d’avoir la fibre.

Bouygues sortirait sa box Android TV d’ici la fin de l’année

Dans de telles conditions, et face à la Freebox Pop qui vient d’être annoncée et qui regorge de services pour un prix finalement attractif (surtout pour les nouveaux abonnés), il est peut-être temps que Bouygues renouvelle ses sa Bbox 4K. Si l’on en croit le compte Twitter d’Android TV Guide, l’opérateur aurait en préparation une nouvelle box TV, box qui serait récemment passée entre les mains de Geekbench.

On se souvient déjà qu’en 2019, les benchs d’une mystérieuse box équipée d’un SoC Broadcom BCM7271 avaient fuité. Et c’est ce même appareil qui fait de nouveau parler de lui. Selon les résultats de Geebench 5, l’appareil obtiendrait un score de 119 en simple cœur, et de 361 en multicœur. Des résultats inférieurs à ceux obtenus par la Freebox Pop et de son Amlogic S905X2, même si dans le cas d’une box TV, des performances supérieures ne sont pas pertinentes à l’usage.

La sortie de cette nouvelle box Android TV serait prévue pour cette année. L’actualité de l’opérateur est décidément chargée ces derniers temps. Après l’étonnante Bbox fibre Wi-Fi 6 dévoilée en début d’année, puis la Bbox Smart TV présentée en juin dernier, l’opérateur aurait donc encore un atout en réserve pour contrer ses concurrents.