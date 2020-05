Bbox Smart TV : Bouygues met fin à la box TV et l’intègre directement dans les TV pour 39,99 €/mois

C’est une véritable petite révolution que vient d’effectuer Bouygues : l’opérateur lance une offre TV totalement dématérialisée. Plus de set-top box TV, l’offre Bbox Smart TV permet d’accéder à l’ensemble des services TV de Bouygues directement depuis le téléviseur.

Après avoir lancé une box fibre WiFi 6 en janvier dernier, Bouygues dévoile cette fois une nouvelle « offre » TV. Vous l’avez remarqué, nous n’avons pas employé le terme de box TV (set-top box). Pourquoi donc ? Parce que Bouygues ne lance pas de nouveau boîtier TV, mais bel et bien une offre. Au revoir la box qui trône sur un meuble près du téléviseur : aujourd’hui, la box TV de Bouygues est totalement dématérialisée.

Bouygues lance une offre fixe triple play sans box TV

Comme annoncé la semaine dernière, c’est aujourd’hui que Bouygues a lancé sa nouvelle box TV. Succédant à la Bbox Miami lancée en 2015 et son évolution 4K datant de 2018, la Bbox Smart TV est une offre TV un peu particulière, puisque la box disparaît totalement. L’offre Bbox Smart TV se présente désormais au sein d’une application pour TV. Baptisée B.TV+, celle-ci permet d’accéder à l’ensemble des services TV de l’opérateur Bouygues. La dématérialisation de la box TV est donc totale.

Il s’agit d’une « étape nouvelle sur le marché du fixe en France ». Partant du fait que les « clients veulent plus de simplicité dans l’installation et une box toujours plus petite », l’opérateur supprime donc totalement la box TV. Pour piloter le système, seule la télécommande du téléviseur est désormais nécessaire. Pour le lancement de cette nouvelle offre, Bouygues a conclu un partenariat exclusif avec Samsung. Bbox Smart TV ne sera dans un premier temps disponible qu’au sein des TV connectées du constructeur sud-coréen. Pour y souscrire, il sera nécessaire d’acquérir une nouvelle TV (voir modèles ci-dessous) ou de bénéficier d’un téléviseur Samsung datant de 2019 ou de 2020.

Combien coûte l’offre Bbox Smart TV de Bouygues ?

L’offre coûte quant à elle 39,99 € / mois pour 24 mois d’engagement, auquel il convient d’ajouter des frais de mise en service (29 €). Pour l’occasion, Samsung et Bouygues commercialisent 3 tailles de TV 4K à des prix vraiment très abordables :

TV de 43″ à 49 €

TV de 55″ à 199 €

TV de 65″ à 349 €

Une fois le téléviseur acquis, Bouygues tient à préciser qu’il appartient bien à l’abonné et qu’il ne lui sera pas réclamée à la fin de son abonnement. Mais comme évoqué précédemment, il est aussi possible de se passer de l’achat d’une nouvelle TV, à condition de disposer d’une smart TV Samsung de 2019 ou 2020.

BBox Smart TV sera accessible à compter du 2 juin 2020 jusqu’au 5 juillet 2020 (on ignore quel en sera le prix au-delà de cette date). Pour l’instant, Bbox Smart TV est réservé aux nouveaux clients Bouygues et uniquement à celles et ceux qui souhaitent souscrire à une offre fibrée. L’opérateur assure néanmoins travailler sur une offre à destination des utilisateurs déjà abonnés et/ou non fibrés (ADSL, VDSL, etc.).