Boulanger veut séduire les gamers PC avec ses nouveaux périphériques estampillés SkillCorp

La chaîne de magasins Boulanger a dévoilé ses nouveaux produits estampillés SkillCorp, sa gamme gaming. Au centre des annonces, le clavier K20 ainsi que la souris M20S. Leur particularité ? Être beaucoup moins chers que les périphériques équivalents des grandes marques.

Avec sa marque SkillCorp, la chaîne de magasins Boulanger cherche à séduire les joueurs qui veulent se faire un setup sans forcément se ruiner. Conçus en partenariat avec Solary, deux gammes sont déjà proposées, Acess, la plus abordable, et Progress, légèrement plus cher. Aujourd’hui, une troisième vient s’ajouter à ce catalogue : la gamme Ultimate.

L’idée, c’est de viser les joueurs qui ne veulent pas forcément détruire leur PEL mais qui cherchent des produits corrects. SkillCorp permet de s’équiper pour un prix raisonnable.

Un clavier et une souris à prix juste

Le cœur de cette nouvelle gamme réside dans le clavier K20 et la souris M20S. Concernant le clavier, nous sommes sur un TKL mécanique low profile avec des switches browns. Il s’agit d’un clavier sans fil connectable à votre PC soit en bluetooth, soit en 2,4 Ghz. Avec ce produit, Boulanger promet 45 heures d’autonomie.

Le clavier se montre relativement léger avec ses 464 grammes et transportable avec ses dimensions de 312 x 122x 27 mm. Nous avons pu rapidement l’essayer et même s’il n’atteint pas le confort d’un Razer DeathStalker ou d’un Logitech G915, cela reste acceptable, surtout pour un prix réduit de 69 euros.

La souris, nommée M20S, est une souris dédiée à la performance, surtout pour les jeux rapides tels les FPS et les MOBA. Sans fil (Bluetooth ou 2,4 Ghz), elle ne pèse que 54 grammes. Elle dispose d’une accélération jusqu’à 50g et d’un DPI pouvant aller de 400 à 26 000 DPI.

Elle est également sans fil et l’autonomie promise est de 36 heures. Il faut l'avouer, c'est un peu juste. Là encore, elle se montre relativement confortable, même si nous devons avouer que nous ne sommes pas fan du revêtement plastique. Là encore, le prix est très intéressant puisqu’elle est vendue à 59 euros.

Pour compléter cette gamme, Boulanger propose également un tapis de souris (MM20) ainsi qu’un casque gamer (H20). Tous ces accessoires sont d’ores et déjà à la vente dans tous les magasins Boulanger.