Boulanger casse le prix de cette trottinette Segway Ninebot avec 65 km d’autonomie

Une trottinette électrique puissante et endurante fait l'objet d'un bon plan chez Boulanger. En ce moment, le site e-commerce français effectue une remise de 300 euros sur l'achat de la Ninebot Segway G30 II Max.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous recherchez une trottinette électrique avec un budget ne dépassant pas les 500 euros, alors vous êtes au bon endroit. Sur le site Boulanger, la Ninebot Segway G30 II Max est vendue au tarif de 499 euros au lieu de 799 euros. Cela correspond à une remise immédiate de 300 euros de la part du site marchand français et la livraison du produit est offerte à domicile.

Lire aussi – Soldes Boulanger : voici notre sélection des offres high-tech à ne pas manquer

Proposée dans un coloris noir, le modèle Max G30 II de Segway-Ninebot lié au bon plan Boulanger est une trottinette électrique pliable qui dispose d'un écran LCD, d'un moteur brushless de 350 watts, de deux pneus de 10 pouces chacun (sans chambre à air), d'une vitesse maximale de 25 km/h, d'une batterie de 551 Wh, d'une autonomie avoisinant les 65 km suivant les conditions d'utilisation et d'un temps de charge estimé à 6 heures. D'un poids à vide de 19 kilos, l'engin électrique peut être utilisé sous la pluie grâce à la norme d'étanchéité IPX5 et peut accueillir une personne faisant 100 kilos (maximum). Pour terminer, la trottinette est livrée avec un chargeur, un câble secteur, une clé de serrage, un cordon d'alimentation, une extension tige de soupape, et 14 vis.