Boulanger casse le prix de cette TV Neo QLED 4K Samsung 75″ 2024

L'enseigne française Boulanger vous propose de faire de belles économies sur l'achat d'un téléviseur de la marque Samsung. Grâce à un cumul de trois réductions, vous pouvez bénéficier d'une remise de plus de 1100 euros sur le modèle 2024 d'une TV Neo QLED 4K de 75 pouces.

Vous avez l'intention de vous offrir un grand téléviseur pour votre salon ? Si c'est le cas, sachez que Boulanger vous permet d'avoir une TV Samsung de 75 pouces à un tarif très attractif. Pour ce mois d'octobre 2024, le site marchand français vous donne la possibilité d'avoir le téléviseur Neo QLED 4K TQ75QN88D au prix de revient de 1459 euros au lieu de 2590 euros.

La réduction de plus de 1100 euros se fait de cette façon : une remise immédiate de 531 euros de la part de Boulanger, un bonus de reprise de 300 euros à condition de cocher la case “oui” pour la reprise d'un ancien appareil, et une offre de remboursement de 300 euros de la part de Samsung.

Compatible avec le système Smart TV, le téléviseur Samsung TQ75QN88D est doté d'un écran de 75 pouces ayant une diagonale de 189 cm, une définition 4K, une résolution de 3840 x 2160 pixels et une dalle de 100 Hz. On retrouve aussi un processeur processeur NQ4 AI Gen 2, un système audio 2.2 de 40 W RMS, quatre ports HDMI 2.1, deux ports USB, un port Ethernet, le Bluetooth et le Wifi. Les technologies HDR 10+ et Dolby Atmos, ainsi que les assistants vocaux comme Bixby, Assistant Google et Amazon Alexa sont de la partie.