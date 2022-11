Boulanger casse le prix des barres de son et enceintes Sonos pour le Black Friday

Pour célébrer le Black Friday, Boulanger propose des réductions à gogo sur son rayon Sonos. C’est ainsi le moment ou jamais pour profiter d’une barre de son ou d’une enceinte de qualité à prix mini ! On vous détaille les meilleures offres ci-dessous.

Les barres de son Sonos à prix mini Les enceintes Sonos à prix mini

C’est le Black Friday et pendant quelques jours, de nombreuses enseignes proposent des prix minis sur une multitude de produits. Et pour l’occasion, Boulanger met les petits plats dans les grands en proposant des prix minis sur les barres de son et les enceintes Sonos !

Pour vous aider à gagner du temps, on a cherché les offres les plus intéressantes à votre place afin de vous proposer une sélection sur mesure et vous permettre de faire le plein de bonnes affaires en un minimum de temps !

Jusqu’à -20% sur les barres de son Sonos chez Boulanger

En ce moment chez Boulanger, vous pouvez donc profiter de plusieurs barres de son Sonos à prix cassé ! Parmi toutes les offres, on a retenu la barre de son Sonos Beam 2.

Découvrir les barres de son Sonos chez Boulanger

Cette barre de son sans caisson vous propose plusieurs technologies haut de gamme comme le Dolby Atmos, DTS, ou encore un port HDMI Arc. Elle possède 5 haut-parleurs avec un système d’enceintes réfléchissant le son sur le plafond et les murs. Vous bénéficiez ainsi d’un son 3D pour une immersion totale dans tous vos contenus.

Grâce à la technologie de calibration Trueplay, elle s’adapte de plus à votre intérieur et son acoustique afin d’optimiser le son. En prime, depuis l’application Sonos, vous pouvez personnaliser le son en ajustant les aigus et les basses. Elle est disponible en noir et en blanc, garantie 2 ans et éligible au programme de location Boulanger.

Et Boulanger ne s’arrête pas à un prix cassé ! En effet, si vous achetez cette barre de son, Boulanger vous offre également 4 mois d’abonnement à la plateforme de streaming musical Spotify Premium.

Si vous cherchez une autre barre de son plus haut de gamme, vous pouvez également vous tourner vers la barre de son Sonos Arc ou encore le caisson de basse Sonos Sub (Gen 3).

Jusqu’à -27% sur les enceintes Sonos chez Boulanger

Du côté des enceintes, on a notamment remarqué l’enceinte résidentielle Sonos Roam SL noir à prix cassé pour le Black Friday.

Découvrir les enceintes Sono chez Boulanger

Disponible à prix mini pour le Black Friday, l’enceinte Sonos Roam SL propose une autonomie allant jusqu’à 10h. Vous pouvez ainsi l’utiliser très longtemps, mais aussi l’emmener partout avec vous grâce à son petit format. Elle est d’ailleurs étanche jusqu’à 1m de profondeur pour une encore plus grande polyvalence. Elle résiste ainsi à l’eau, mais aussi à la poussière et bénéficie d’une conception robuste tout en ne pesant que 430 grammes.

Côté technique, elle propose 2 amplificateurs numériques de classe H. Vous profitez donc d’aigus précis et d’un midwoofer de qualité pour une restitution du son la plus fidèle possible. Elle est compatible avec le Bluetooth et le WiFi et peut gérer l’accès à plus de 100 services de streaming.

En plus de cette enceinte, Boulanger vous propose également des réductions sur les modèles suivants :

L’enceinte résidentielle Sonos One SL (blanc et noir)

L’enceinte portable Sonos Roam (blanc et noir)

L’enceinte résidentielle Sonos One (blanc et noir)

Mais attention, précisons que ces offres ne sont disponibles que pendant le Black Friday. Alors si vous êtes intéressé, ne tardez pas !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Boulanger.