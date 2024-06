Le Motorola Edge 50 Pro fait l'objet d'une offre intéressante chez Boulanger. Actuellement, le smartphone 5G proposé sous forme de pack avec des écouteurs Bose QC est 150 euros moins cher sur le site e-commerce français.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Direction le site Boulanger où l'enseigne française spécialisée dans le domaine du high-tech vous permet d'avoir l'un des derniers smartphones de la marque Motorola en promotion. En ce moment, le Motorola Edge 50 Pro qui est accompagné d'une paire d'écouteurs sans fil Bose QuietComfort Earbuds II est au prix de revient de 549 euros au lieu de 699 euros. La réduction de 150 euros se fait grâce à une remise immédiate de 50 euros et par l'intermédiaire d'un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé.

Dévoilé en même temps que les Edge 50 Fusion et Edge 50 Ultra, le Motorola Edge 50 Pro embarque un écran pOLED incurvé de 6,7 pouces avec une définition de 1220 x 2712 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Le téléphone dispose aussi d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Octo-Core, du système Android 14, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go, du Bluetooth 5.3, du GPS, du Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, de l'USB Type C, du NFC, d'un lecteur d'empreinte digitale sous l'écran, de la reconnaissance faciale et d'une batterie de 4500 mAh avec la recharge rapide à 125 W. L'APN de l'appareil est constitué d'un capteur principal 50 MP (f/1,4, OIS, PDAF) + 13 MP (capteur ultra grand angle/macro, f/2,2) + 10 MP (téléobjectif x3, OIS, ToF) et d'un capteur photo avant 50 MP (f/1,9).

Quant aux QuietComfort Earbuds II (ou QC Earbuds 2), les écouteurs sans fil signés Bose sont équipés de la technologie de calibrage audio CustomTune. Ils personnalisent intelligemment la réduction de bruit et les performances sonores pour s’adapter à vos oreilles. Du côté de l'autonomie, il faut savoir qu'une charge offre jusqu’à 6 heures d’écoute. L’étui de charge fourni permet trois charges supplémentaires de 6 heures, pour un total de 24 heures d’écoute. Certifiés IPX4 pour la résistance à la sueur et à l’eau, les écouteurs intra-auriculaires de la marque Bose disposent de la technologie sans fil Bluetooth 5.3.