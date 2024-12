Bonne nouvelle pour les abonnés SFR, 45 chaînes TV et Universal+ sont offertes pour les fêtes, voici comment en profiter

SFR fait un beau cadeau à ses abonnés pour la fin d’année. Jusqu’au 7 janvier, les utilisateurs de l’offre Starter peuvent profiter gratuitement de 45 chaînes TV et du service Universal+. C’est une occasion idéale pour découvrir des contenus variés : cinéma, séries, jeunesse et documentaires.

Les abonnés SFR bénéficient à nouveau d’une belle surprise en cette fin d’année. Après avoir offert les chaînes Universal+ pendant 6 mois à certains utilisateurs de l’offre Starter en juillet, l’opérateur continue sur sa lancée. Cette fois-ci, ce dernier met en clair plus de 45 chaînes TV ainsi que le service Universal+ pour tous les clients Starter, et ce, jusqu’au 7 janvier 2025. Ces contenus sont accessibles en direct, en replay ou à la demande, offrant une grande variété de programmes pour toute la famille.

Cette mise en clair inclut des chaînes populaires adaptées à tous les goûts. Les amateurs de séries peuvent retrouver Sérieclub, 13ème Rue et Paris Première. Les enfants ne sont pas oubliés avec DreamWorks, Boomerang et Nickelodeon Junior. Les passionnés de documentaires ont accès à Discovery Channel et Ushuaïa TV, tandis qu’Universal+ propose des heures de séries et de films à la demande. Cette offre, sans coût supplémentaire, permet à tous les abonnés de découvrir des contenus premium habituellement réservés aux bouquets payants.

SFR enrichit son offre TV avec 45 chaînes en clair et Universal+

Cette mise en clair est automatiquement disponible pour les abonnés SFR Starter. Les programmes peuvent être visionnés via le décodeur TV, sur le site tv.sfr.fr ou via l’application SFR TV. Bonne nouvelle pour ceux équipés d’appareils sous Android TV : depuis octobre, l’appli SFR TV est également compatible avec ce système, y compris les Chromecast et Google TV Streamers. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter des contenus SFR sans avoir besoin de box TV dédiée, directement depuis leurs Smart TV ou dongles compatibles.

Avec cette opération, SFR continue d’enrichir son offre et de remercier ses abonnés avec des contenus variés pour toute la famille. C’est une opportunité idéale pour découvrir des chaînes payantes ou se plonger dans des programmes exclusifs pendant les fêtes. Entre cinéma, séries, jeunesse et documentaires, il y en a pour tous les goûts. Si vous êtes abonné à l’offre Starter, cette mise en clair est accessible depuis le 18 décembre 2024 et sans engagement.