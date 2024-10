L’application SFR TV est enfin disponible sur Android TV

Plus besoin de box SFR pour visionner des contenus sur l'application SFR TV. Après les Smart TV Samsung et Hisense, la plateforme débarque sur l'écosystème Android TV, la rendant accessible au plus grand nombre.

SFR annonce que son application SFR TV est désormais compatible avec les appareils sous Android TV, incluant les Smart TV nativement sous cet OS, ainsi que les produits Chromecast et Google TV Streamer. Les appareils dotés d'Android TV 9 minimum sont concernés, ainsi que ceux qui sont passés au plus récent Google TV.

L'accessibilité de ce service continue de s'étendre au-delà de l'écosystème de SFR. Auparavant réservée aux box TV de l'opérateur, SFR TV avait déjà été rendue disponible sur les Smart TV de Samsung (de 2019 et plus récentes) depuis juin 2023 et sur les Smart TV de la marque Hisense (sur les modèles de 2022 et plus récents) depuis mai 2024.

SFR TV s'invite sur les Smart TV, box et accessoires Android TV

SFR a bien compris qu'il n'était plus dans son intérêt d'imposer son propre matériel pour être en mesure d'accéder à sa plateforme. Les utilisateurs se sont peu à peu détournés des solutions proposées par les FAI pour investir dans des équipements tiers (sous forme de box, de dongle ou de clé) ou tout simplement compter sur le système embarqué de leur Smart TV.

Il faut par contre toujours être client SFR (box internet, pas mobile) pour bénéficier de SFR TV. Le service est inclus dans l’offre des abonnés SFR Fibre Premium. Pour les autres, il faut souscrire l’option Multi TV sur TV connectée, facturée 5 euros par mois sans engagement. Elle donne donc accès à l’application SFR TV sur les appareils compatibles, avec prise en charge de jusqu’à 5 écrans en simultané (sauf pour les chaines OCS, beIN Sports et RMC Sport, limitées à un écran en même temps).

L'opérateur précise que l'application permet de profiter du direct, mais aussi de fonctionnalités telles que le replay, l'enregistrement et le catalogue VOD, le tout sans décodeur supplémentaire et avec sa télécommande principale. Plus de 400 chaînes sont mises à disposition, couvrant diverses thématiques : information, sport, découverte, divertissement, jeunesse, adulte et autres.