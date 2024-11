Red by SFR : préparez-vous à une mauvaise nouvelle, votre forfait va encore augmenter

Mauvaise nouvelle pour les abonnés à l'offre internet Red by SFR, l'opérateur procède à une énième augmentation des prix. Selon votre offre et son ancienneté, la hausse est plus ou moins douloureuse. Pour certains, la facture peut grimper de 9 € !

Après avoir procédé à une nouvelle augmentation de ses tarifs SFR et Red By SFR en septembre dernier, l'opérateur semble remettre le couvert. Comme le rapportent nos confrères du site Cablereview, plusieurs clients internet Red By SFR viennent de recevoir un mail du FAI pour les informer d'une nouvelle hausse du prix de leur abonnement.

C'est notamment le cas de cet utilisateur, qui a dû ajouter 1,49 € de plus à sa facture mensuelle dès novembre. Résultat, le tarif de sa box est passé à 24,49 € par mois. Autant dire que le ras-de-bol commence à se faire sentir, lui qui explique que son forfait lui coûtait à l'origine seulement 15 €/mois lors de sa souscription il y a quelques années via les séries spéciales Internet mises en place entre 2017 et 2020.

Jusqu'à 9 € d'augmentation pour certains clients internet Red by SFR

Ceux qui ont d'ailleurs souscrit à ces offres promotionnelles semblent être dans le collimateur de SFR. En effet, il s'avère que certains abonnés jouissaient toujours de ces tarifs avantageux, et l'opérateur a décidé de corriger le tir. C'est par exemple le cas de cette abonnée.

Dans un mail envoyé par l'opérateur, elle a appris que le prix de son offre Internet Red Box allait passer à 19,98 € par mois à partir du 13 décembre 2024… Contre 10,98 € actuellement ! Soit une belle augmentation de 9 € par mois. Pour tenter de faire passer la pilule, SFR rappelle dans son courriel qu'elle dispose de 4 mois pour résilier son contrat sans frais, en vertu de l'article L224-23 du Code de la consommation. Tout en arguant que son offre reste “l'une des plus complètes et des plus compétitives du marché”.

Comme d'habitude, SFR justifie cette augmentation pour financer la maintenance de ses réseaux afin “d'offrir la meilleure expérience pour regarder vos films, jouer en réseau et partager vos fichiers avec toujours plus de fluidité et de rapidité”. Pour rappel, SFR a été ciblé par une cyberattaque d'envergure en septembre dernier. Les données personnelles, mais aussi les IBAN, de millions de clients ont été volés par des pirates.