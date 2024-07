Bonne nouvelle pour les abonnés SFR, les chaînes Universal+ sont offerts pendant 6 mois

SFR a décidé d'offrir à ses abonnés les chaînes Universal+ et ses contenus en replay durant 6 mois. Seulement, cette offre est réservée aux clients de de certaines spécifiques.

Tandis que les abonnés Freebox ont pu découvrir gratuitement les contenus proposés par Universal+ en mars 2024, c'est maintenant au tour des clients SFR.

Dans un communiqué de presse publié ce 10 juillet, l'opérateur au carré rouge a confirmé la bonne nouvelle. Pour une durée de 6 mois, certains utilisateurs vont pouvoir profiter sans surcoût des chaînes Universal + et de leurs contenus en replay automatiquement depuis l'interface TV.

Précision importante, cette offre promotionnelle n'est malheureusement pas accessible à l'ensemble des clients SFR. Seuls les abonnés aux formules Fibre Starter (29,99 €/mois) et ADSL Starter (29,99 €/mois) peuvent en profiter.

SFR offre Universal+ à certains abonnés

“Avec Universal+, les clients SFR abonnés à l'offre Starter peuvent accéder à des milliers d'heures de séries à la demande ainsi qu'aux chaînes 13ème Rue, SYFY, E! et DreamWorks avec toujours plus de thriller, de science-fiction, de glamour et de fun”, écrit l'opérateur.

Concrètement, que réserve les chaînes fournies avec Universal + ? 13ème Rue est connue comme la chaîne du thriller et des séries policières. Amateurs du genre, vous serez donc servis avec de nombreuses séries comme Chicago Fire, Coroner, Family Law, Ransom ou encore Hudson & Rex pour ne citer qu'elles.

Vous préférez la SF, le fantastique, les histoires étranges et les Aliens ? Il faudra aller sur SYFY et ses nombreuses séries comme Haven, Resident Alien, The Ark, Reginal The Vampire ou encore 4400. Sur la chaîne E!, vous trouverez plutôt une concentration de programmes de télé-réalité et de culture pop comme l'Incroyable famille Kardashian, House of Villains ou Hollywood Medium with Tyler Henry.

On conclut enfin avec DreamWorks, la chaîne du célèbre studio d'animation. Au programme, des dizaines de dessin-animé dérivés des licences cultes de l'écurie DreamWorks comme Les Aventures du Chat Potté, Roi Julian : l'élu des Lémurs ou encore les Croods ou Casper le fantôme.

Pour rappel, SFR pourrait bientôt proposer dans son offre une box internet compatible Wi-Fi 7. Selon des fichiers d'Altice Labs qui ont fuité sur la toile, l'opérateur travaille actuellement sur un nouveau modem XGS-Pon et une nouvelle passerelle fibre compatibles Wi-Fi 7.