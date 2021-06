Bon prix sur la TV LED Philips Ambilight 58PUS8545 (146cm)

Belle offre à saisir du coté des enseignes Fnac Darty sur la TV TV LED Philips Ambilight 58PUS8545 (146cm. Généralement proposée à 999,99 €, elle voit son prix chuter à 699,99 € soit une réduction de 30%.

Profitez de ce bon plan Fnac Darty pour vous équiper d'une TV Philips Ambilight d'une diagonale de 146 cm. En ce moment, le modèle 58PUS8545 est à prix cassé. Il est possible de s'en équiper pour 699,99 € au lieu de 999,99 € en moyenne soit une réduction de 300 €.

Ce téléviseur dispose de 4 ports HDMI (HDMI 2.0 avec port ARC) et 2 ports USB (2.0) en plus d'un port Ethernet. Les options sans fil incluent le Wi-Fi double bande, ainsi que Bluetooth 4.2 pour la connexion sans fil aux haut-parleurs, aux écouteurs ou à d'autres appareils, tels que les contrôleurs de jeu, les souris et les claviers Smart TV.

Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos, il tourne sous Android TV et propose interface claire et intuitive vous permet de profiter de vos contenus préférés. Enfin, grâce à la fonction Philips Ambilight, les films et les jeux sont plus immersifs, la musique bénéficie d'un véritable son et lumière, et l'écran semble plus grand.

Enfin, les LED intelligentes autour du téléviseur projettent les couleurs de l'écran sur les murs et dans la pièce en temps réel. Vous obtenez un éclairage d'ambiance parfaitement adapté. Une raison de plus d'adorer votre téléviseur.