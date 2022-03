Bon prix sur le smartphone OPPO Find X3 Lite chez Amazon

Le OPPO Find X3 Lite devient de plus en plus abordable grâce à ce bon plan en provenance d'Amazon. Au cours d'une vente flash, le smartphone compatible 5G passe sous la barre des 300 euros grâce à une réduction de 25%.

C'est à l'occasion d'une vente flash se terminant ce 13 mars 2022 qu'Amazon donne la possibilité à ses clients d'avoir le Find X3 Lite à moins de 300 euros.

Au cours de cette offre à durée limitée, le géant américain du commerce en ligne permet en effet d'acquérir le smartphone 5G du constructeur OPPO au tarif de 299,90 euros au lieu de 399,90 euros ; soit une remise immédiate de 100 euros par rapport au prix conseillé du produit durant sa commercialisation. Pour information, le téléphone vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais.

Sorti en même temps que les modèles Pro et Neo, le OPPO Find X3 Lite est un smartphone doté d'un écran OLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement à 90 Hz et une fréquence d'échantillonnage à 180 Hz. Le téléphone est également équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche ColorOS. Pour la partie photo, elle est composée d'un quadruple capteur principal de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP et d'un capteur frontal de 32 MP.