Très bon prix sur ce pack Nintendo Switch + Cérébrale Académie pour Noël

Voici une idée cadeau de Noël qui tombe à pic pour les fêtes de fin d'année ! Jusqu'à la fin de ce mois de décembre, la Fnac propose une belle offre sur l'achat d'un pack contenant la Nintendo Switch et le jeu vidéo Cérébrale Académie.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

À deux semaines du réveillon de Noël, la Fnac a décidé de faire plaisir aux fans de la Switch en leur proposant un deal intéressant sur l'achat d'un pack contenant notamment la console Nintendo.

Jusqu'au vendredi 31 décembre 2021 et ce, dans la limite des stocks disponibles, le site e-commerce français offre le jeu vidéo Cérébrale Académie pour tout achat de la 2ème version de la console Nintendo Switch. Ainsi, le pack composé de la Nintendo Switch et le jeu Cérébrale Académie est vendu à 269,99 euros au lieu de 294,98 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de près de 25 euros. Pour obtenir le tarif réduit, il suffit d'ajouter les deux produits au panier. Et pour information, les adhérents titulaires de la carte Fnac+ obtiendront 30 euros sur leur compte fidélité grâce au coupon FLOCON (valable avant le dimanche 12 décembre inclus).

À propos de la Switch, la console v2 de Nintendo qui est commercialisée depuis la fin du mois d'août 2019 embarque une autonomie estimée à 9 heures (contre 6,5 heures pour la version 2017). Elle est livrée avec une paire de manettes Joy-Con Néon, un support Joy-Con, une station d'accueil Nintendo Switch, un câble HDMI, un adaptateur secteur Nintendo Switch et une paire de dragonnes Joy-Con.