AirPods Pro : les écouteurs sans fil d’Apple sont à un bon prix chez Amazon

Les AirPods Pro font actuellement l'objet d'un bon prix chez Amazon. Les fameux écouteurs de la marque Apple bénéficient de 25% de réduction sur le site du géant du commerce en ligne. Focus sur ce nouveau bon plan !

Les bons plans sur Amazon ont le vent en poupe à quelques semaines de l'édition 2020 du Black Friday. Après le OnePlus Nord 256Go sous les 450 euros et le clavier sans fil rétroéclairé Logitech K800 avec plus de 50% de remise, voici une bonne affaire sur les AirPods Pro.

Les célèbres écouteurs sans fil d'Apple sont actuellement en réduction de 70 euros. Affichés en temps normal à 279 euros, les Apple AirPods Pro sont à 209 euros. Les frais de port sont bien évidemment offerts car il s'agit d'un produit éligible à la livraison gratuite et dont le montant est supérieur à 25 euros d'achats.

Du côté des caractéristiques des écouteurs, les AirPods Pro disposent de la technologie de réduction active du bruit et du mode Transparence pour entendre ce qu’il se passe autour de vous et interagir avec le monde qui vous entoure. Trois tailles d’embouts fuselés en silicone souple pour un confort personnalisé sont fournis avec le produit. Résistants à l’eau et à la transpiration, les écouteurs embarquent plus de 24 heures d’autonomie avec le boîtier de charge sans fil. Pour plus d'informations, n'hésitez à consulter notre article associé au test des Apple AirPods Pro.