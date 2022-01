L’excellent clavier sans fil Logitech MX Keys pour Mac est à un bon prix pour les soldes

Avis aux utilisateurs d'un ordinateur Mac ! Chez Amazon, il est possible de se procurer l'excellent clavier sans fil Logitech MX Keys sous les 75 euros grâce à une réduction de 42%. Focus sur ce nouveau bon plan.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est dans le cadre d'une offre à durée indéterminée que le géant Amazon propose à ses clients possédant un ordinateur Mac d'acquérir un excellent clavier sans fil de la marque Logitech. Actuellement, le MX Keys pour Mac du constructeur suisse est vendu à 74,99 euros au lieu de 129,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 55 euros de la part d'Amazon. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Disponible dans un coloris gris sidéral, le Logitech MX Keys pour Mac associé à ce bon plan Amazon est un clavier éclairé sans fil de type AZERTY qui est compatible avec les MacBook Pro (macOS 10.15 ou version ultérieure) et les iPad (iPadOS 13.4 ou version ultérieure). L'appareil dispose d'une double connectivité (connexion via le récepteur Unifying USB fourni ou via Bluetooth Low Energy), de touches Easy-Switch pour connecter jusqu'à trois dispositifs en même temps et basculer facilement entre eux, d'une portée sans fil de 10 mètres, de capteurs de proximité des mains activant le rétroéclairage, de capteurs de lumière ambiante qui ajustent la luminosité du rétroéclairage, d'un commutateur Marche/Arrêt et de témoins lumineux de verrouillage des majuscules et de batterie. Rechargeable en USB-C, le clavier peut tenir une charge complète de 10 jours ou jusqu'à 5 mois lorsque le rétroéclairage est désactivé. L'autonomie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.