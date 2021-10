Bon prix sur le casque Bluetooth Sennheiser HD 458BT

Voici une belle offre à saisir pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un casque Bluetooth à moins de 90 euros ! En ce moment, le Sennheiser HD 458BT est vendu à la Fnac au prix exact de 85,99 euros.

C'est à l'occasion d'une offre à durée indéterminée que la Fnac permet à ses clients de se procurer un bon casque Bluetooth.

Actuellement, l'enseigne française spécialisée notamment dans le domaine du high-tech propose sur son site e-commerce le Sennheiser HD 458BT disponible dans un coloris noir et rouge au tarif de 85,99 euros au lieu de 199 euros (prix constaté sur le site du constructeur). Pour information, le prix du casque peut encore baisser grâce aux e-cartes Jackpot mises en vente avant les derniers French Days.

Le HD 458BT de Sennheiser est un casque de type circum-aural qui dispose de la technologie de réduction de bruit. L'appareil embarque aussi une autonomie maximale de 30 heures, un codec audio dernière génération avec le Bluetooth 5.0 et aptX Low Latency pour une transmission fiable et un véritable son Hi-Fi sans fil et des commandes intuitives avec bouton d'assistant virtuel. D'un poids de 238 grammes, le casque est fourni avec un câble de rechargement USB-C, un câble audio Jack 3,5mm et une housse de transport.