Xbox Series S : belle offre à saisir sur la console Microsoft avec un casque Xbox offert

La Xbox Series S fait l'objet d'un bon plan à saisir sur le site de la Fnac. La fameuse console digitale de Microsoft est en effet vendue par le revendeur français sous les 300 euros avec un casque Xbox offert. Une offre intéressante qui est valable au cours d'une durée limitée !

Vous avez jusqu'au jeudi 31 mars 2022 pour vous procurer chez la Fnac la Xbox Series S avec avec un casque Xbox offert ; le tout pour moins de 300 euros.

Dans le cadre de cette offre à durée limitée, l'enseigne française spécialisée dans le high-tech propose en effet le pack incluant la console Microsoft et le fameux accessoire à exactement 299,99 euros au lieu de 359,98 euros. Pour obtenir la réduction de près de 60 euros, il suffit d'ajouter au panier la Xbox Series (voir lien ci-dessus) et le casque Xbox (en cliquant ici). Et pour information, la livraison du pack est gratuite à domicile ou en magasin Fnac.

Dévoilée à la rentrée 2020, la Xbox Series S est sortie en même temps que la Xbox Series X. Cette console de jeu 100% digitale est dotée d'une capacité de stockage de 512 Go, d'un port HDMI 2.1, de 3 ports USB 3.1 Gen 1, de la norme Wifi 802.11ac à double bande, d'un port Ethernet et d'une radio sans fil Xbox à double bande dédiée.