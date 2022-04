iPhone 13 : la version 128 Go du téléphone Apple est à 759 €

L'iPhone 13 fait l'objet d'un deal intéressant chez Orange et Sosh. À l'occasion d'une offre à durée limitée, la version 128 Go du téléphone Apple est vendue au prix de 759 euros grâce à une double promotion. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 13 CHEZ ORANGE

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 13 CHEZ SOSH

Plus de six mois après son arrivée en France, l'Apple iPhone 13 bénéficie d'une promotion sur les boutiques en ligne Orange et Sosh.

Jusqu'au mercredi 20 avril 2022, le modèle 128 Go du téléphone de la marque à la pomme est au tarif de 809 euros au lieu de 859 euros sur les sites des deux opérateurs mobiles. De plus, l'iPhone 13 est éligible à un bonus de reprise de 50 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange grâce au mode Click & Collect. Avec ce bonus, l'iPhone 13 revient donc au prix minimal de 759 euros.

Lancé au même titre que les versions mini, Pro et Max, l'iPhone 13 est doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 3095 mAh compatible avec la recharge rapide, du processeur A15 et du système d'exploitation iOS 15. La partie photo/vidéo est composée d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article associé au test de l'iPhone 13.