Cette TV QLED 4K UHD 43″ avec Android TV est à un très bon prix

Voici une belle offre à saisir pour celles et ceux qui recherchent une TV QLED 4K UHD de 53 pouces à un très bon prix. En ce moment, Cdiscount propose la Continental Edison CEQLED43SA21B7 avec le système Android TV intégré sous la barre des 260 euros.

À quelques jours du week-end de Pâques, Cdiscount permet à ses clients de profiter d'un bon plan sur l'achat d'un téléviseur intégrant le système Android TV.

Actuellement, le site e-commerce français suggère en effet une TV QLED 4K UHD de 43 pouces signée Continental Edison (référence CEQLED43SA21B7) à 259,99 euros au lieu de 289,99 euros ; soit une remise 30 euros par rapport au prix constaté avant la réduction. À propos de la livraison, des frais de port seront appliqués à hauteur de 14,99 euros (minimum). Pour éviter de payer ce supplément tarifaire, il est possible de tester gratuitement le programme CDAV qui permet d'avoir la livraison rapide à domicile.

Pour en revenir au téléviseur, le Continental Edison associé au bon plan Cdiscount dispose d'une diagonale de 108 cm et des technologies 4K, UHD et HDR10. Avec la fonctionnalité Smart TV, le système Android TV et le Wifi, vous pouvez retrouver les applications de streaming les plus connues du moment comme Netflix, Youtube ou encore Prime Video. Du côté de la connectique, on retrouve essentiellement 4 ports HDMI 2.0, 3 ports USB, une sortie audio numérique (optique) et un port réseau.