La TV OLED Philips 55OLED705, Android TV, Dolby Vision, Dolby Atmos chute sous les 1000 €

L'Euro 2020 de football fait partie du passé mais il encore possible de faire de bonnes affaires dans le domaine de la télévision. Actuellement, la superbe TV OLED Philips 55OLED705 de 55 pouces avec Android TV chute sous les 1000 euros grâce à un code promotionnel que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Direction la plateforme Rakuten, par l'intermédiaire de la boutique française Ubaldi, pour profiter d'une belle offre sur l'achat d'un téléviseur de 55 pouces.

Le téléviseur associé au bon plan concerne le Philips 55OLED705 qui est à 989 euros au lieu de 1099 euros. La réduction se fait en deux fois : une première remise (immédiate) de 60 euros de la part du site marchand et une deuxième remise de 50 euros grâce au coupon CR50. Le code en question doit être saisi durant l'étape du panier. Pour information, l'achat donne droit à 29,67 euros de réduction sur une prochaine commande sur le site e-commerce et les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile.

Du côté de ses caractéristiques techniques, le téléviseur embarque une diagonale de 139 cm avec une résolution d'affichage de 3840 x 2160 pixels et dispose des technologies 4K, UHD, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos. Tournant sous Android TV, l'appareil permet de retrouver les applications de streaming les plus connues comme Netflix, Youtube, myCANAL, Disney+ ou encore Prime Video. À propos de la connectique, on retrouve notamment 4 ports HDMI, 2 ports USB, une prise casque, un port réseau et une sortie audio numérique (optique).