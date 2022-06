Bon plan sur cette TV 4K QLED de 65 pouces avec Android TV

Cdiscount propose à un très bon deal à saisir sur son site e-commerce. Dans son rayon Téléviseurs, le célèbre site marchand français permet à ses clients d'avoir une TV 4K QLED de 65 pouces avec Android TV pour moins de 500 euros.

On dirait que ce sont les soldes d'été 2022 avant l'heure sur le site Cdiscount. Moins de deux semaines avant l'événement commercial, le site e-commerce français brade un téléviseur de 65 pouces de la marque TCL.

Actuellement, Cdiscount suggère en effet une TV 4K QLED de 65 pouces signée TCL (référence 65C721) à 499,99 euros au lieu de 699 euros ; soit une remise de 200 euros par rapport au dernier prix constasté. À propos de la livraison, des frais de port seront appliqués à hauteur de 9,99 euros (minimum). Pour éviter de payer ce supplément tarifaire, il est possible de tester gratuitement le programme CDAV qui permet d'avoir la livraison rapide à domicile.

Pour en revenir au téléviseur, le TCL 65C721 dispose d'une diagonale de 165 cm et des technologies 4K, UHD et HDR10+. Avec le système Android TV et le Wifi, il est possible de retrouver les applications de streaming les plus connues du moment comme Netflix, myCANAL, Youtube ou encore Prime Video. Du côté de la connectique, on retrouve essentiellement une entrée audio numérique (optique), trois ports HDMI 2.1, une prise casque, deux ports USB et un port LAN. Enfin, l'appareil est compatible avec le Bluetooth ainsi que les assistants vocaux Google Assistant et Alexa.