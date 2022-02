La tablette Lenovo Tab P11 est à 159 € avec un code promo

Bon plan informatique chez AliExpress ! Dans le cadre de son Deal du Jour, le site marchand propose la tablette tactile Tab P11 de Lenovo à partir de 159 euros avec un code promotionnel que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Chaque jour, AliExpress propose un Deal consacré à un produit high-tech en promotion. Cette fois-ci, c'est une tablette tactile qui est mise à l'honneur par le site e-commerce.

Ainsi, la Lenovo Tab P11 disponible dans sa version 64 Go est vendue par AliExpress au prix de 159 euros avec le coupon SDFRF085 qui doit être saisi au cours de l'étape du panier. Pour information, l'envoi se fait gratuitement depuis un entrepôt français et il faut compter 10 euros de plus pour obtenir le modèle 128 Go de la tablette.

Sortie au début de l'année 2021, la Lenovo Tab P11 est une tablette équipée d'un écran tactile de 11 pouces avec une résolution 2000 x 1200 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 662 (Octa-core), d'une mémoire vive de 4 Go de RAM (ou 6 Go), du système d'exploitation mobile Android, d'une batterie de 7700 mAh, de quatre haut-parleurs et de deux caméras frontale et arrière de 8 MP et de 13 MP. Au niveau de la connectique, on retrouve notamment le WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, le Bluetooth 5.0, le GPS + Beidou, un port USB Type-C 2.0 et un port micro SD.