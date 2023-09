Souris Logitech : l’excellente MX Master 3S est à moins de 70 €

Voici un très bon plan à saisir chez Amazon Italie ! Au cours d'une offre à durée limitée, le géant du commerce en ligne propose l'excellente souris sans fil Logitech MX Master 3S sous la barre des 70 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez jusqu'au vendredi 29 septembre 2023 et ce, dans la limite des stocks disponibles, pour vous offrir une souris sans fil de la marque Logitech à un très bon prix sur la plateforme italienne d'Amazon.

En effet, la Logitech MX Master 3S est vendue à exactement 64,51 euros au lieu de 81,99 euros. La réduction de plus de 17 euros est obtenue grâce à un coupon à cocher sur la fiche produit et après avoir ajouté le produit dans le panier. Pour information, des frais de port à hauteur de 4,86 euros seront appliqués pour une livraison vers la France. En prenant en compte ces frais de port, la souris sans fil signée Logitech atteint un montant total de 69,37 euros.

Compatible avec les appareils fonctionnant sous Linux, ChromeOS, Windows, Mac et iPadOS, la Logitech MX Master 3S disponible dans un coloris gris est une souris sans fil qui embarque la technologie de capteur Darkfield haute précision, une roulette de défilement, une molette, un bouton de mouvement, une portée sans fil de 10 mètres et une batterie rechargeable Li-Po de 500 mAh. Alimenté par une pile, l'accessoire mesure 12,49 x 8,43 x 0,1 cm et affiche un poids de 141 grammes. Livrée dans une boîte, la souris sans fil est accompagnée d'un récepteur USB Logi Bolt et d'un câble de charge USB-C (USB-A vers USB-C).