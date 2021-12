Realme 8 4G : le modèle 128 Go du smartphone passe sous les 170 €, vite !

Voici une belle affaire pour celles et ceux qui veulent se procurer un smartphone 4G à moins de 170 euros ! En ce mardi 14 décembre 2021 uniquement, le Realme 8 proposé dans sa version 128 Go est à exactement 169,99 euros grâce à un code promotionnel que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Depuis le début du mois de décembre 2021, Rakuten effectue ses offres promotionnelles de l'avent et met chaque jour un produit en avant. Ce mardi 14 décembre, c'est le Realme 8 qui est à l'honneur sur le site marchand.

Sur la boutique officielle de la marque Realme, par l'intermédiaire de Rakute, le smartphone compatible 4G et disponible dans sa version 128 Go est vendu au prix de 169,99 euros au lieu de 249,99 euros. La réduction de 80 euros s'effectue en deux parties : une première remise immédiate de 70 euros de la part de Rakuten et une deuxième remise de 10 euros avec le coupon NOEL14. Pour information, le code promotionnel doit être saisi durant l'étape du panier et les membres du ClubR Rakuten auront la somme de 17 euros qui devra être dépensée à l'occasion d'une prochaine commande.

Pour en revenir au smartphone, le Realme 8 est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'échantillonnage de 180 Hz. Il est aussi doté d'un processeur MediaTek Helio G95, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM et d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la Recharge Dart. L'ensemble tourne sous le système Android avec une surcouche Realme UI 2.0. Pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez jeter un oeil à notre article consacré au test du Realme 8.